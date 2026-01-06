Головна Спорт Новини
Слідом за Вернидубом. Український тренер Демченко працюватиме в Азербайджані

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Слідом за Вернидубом. Український тренер Демченко працюватиме в Азербайджані
Під час кар'єри гравця Андрій Демченко виступав за Росію, маючи паспорт СРСР і народившись в Україні
фото: ФК «Араз»

Нова команда Демченка «Араз-Нахчівань» посідає шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану

49-річний фахівець Андрій Демченко офіційно очолив клуб «Араз-Нахчівань». Про це повідомляє «Главком»

Контракт із наставником підписано на п’ять місяців (до завершення сезону 2025/26) з можливістю пролонгації ще на один рік. Демченко вже прибув до розташування команди, де 5 січня провів перше тренування після новорічної паузи. Під час зимових зборів у Баку «Араз» під його керівництвом планує зіграти три товариські матчі, щоб підготуватися до відновлення чемпіонату, де першим офіційним випробуванням стане виїзний поєдинок проти «Міл-Мугана» 23 січня.

До переїзду в Азербайджан Андрій Демченко працював у казахстанському «Женісі», який під його керівництвом посів шосте місце в лізі та дійшов до півфіналу національного Кубку. Тренер має багатий міжнародний досвід, очолюючи раніше грузинські «Ділу» та «Динамо» (Батумі), а також узбекистанський «Обод». В Україні фахівець відомий роботою з «Металістом 1925», ПФК «Львів» та рівненським «Вересом». Призначення Демченка створює цікаве «українське дербі» в азербайджанській Прем'єр-лізі, адже він стає прямим конкурентом Юрія Вернидуба, який тренує бакинський «Нефтчі».

Наразі «Араз-Нахчівань» посідає шосту сходинку в турнірній таблиці, маючи 26 очок після 16 турів. Цікаво, що команда нового українського тренера на шість балів випереджає «Нефтчі» Вернидуба, що додає принциповості їхньому майбутньому протистоянню. Керівництво клубу розраховує, що досвід Демченка у розбудові команд у Грузії та Казахстані допоможе колективу покращити позиції у другій частині сезону та поборотися за зону єврокубків. Склад тренерського штабу, який допомагатиме українцю, клуб обіцяє оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані. З 59-річним тренером «Нефтчі» підписали контракт терміном на півтора року. За інформацією джерел, попри початкове бажання Вернидуба укласти пробну піврічну угоду, сторони дійшли згоди щодо довгострокового співробітництва. Повідомляється, що щомісячна заробітна плата українського спеціаліста в бакинському клубі становитиме 50 тисяч доларів.

