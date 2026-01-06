Обличчя світового скейтбордингу Г'юстон травмувався у Новий рік

Американець надовго запам'ятає святкування

Легенда світового скейтбордингу Найдж Г'юстон, якого вважають одним із найвидатніших атлетів у дисципліні «стрит», отримав важкі травми внаслідок нещасного випадку на початку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

31-річний американець повідомив у своїх соцмережах, що в результаті падіння під час виконання трюку на масивних перилах він отримав перелом черепа та пошкодження очної ямки. Г'юстон поділився кадрами з лікарні, де він перебуває в інвалідному візку з гематомою та набряком правого ока, назвавши це «жорстким нагадуванням про те, наскільки небезпечним для життя може бути скейтинг». Подія сталася під час святкування Нового року, що перетворило свято на складне випробування для спортсмена.

Попри серйозність пошкоджень, титулований скейтбордист зберігає оптимізм і запевняє фанатів, що готовий боротися за повернення. Г'юстон є одним із найбільш упізнаваних облич цього виду спорту: у його активі бронзова медаль Олімпіади-2024 у Парижі, численні перемоги на X Games та чемпіонські титули SLS Super Crown. Його кар'єра вже неодноразово переривалася через важкі травми, зокрема розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна у 2022 році, проте він щоразу демонстрував неймовірну здатність до відновлення. Зараз Найдж планує зосередитися на реабілітації, не відмовляючись від своєї головної мети – виступити на домашніх Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

