Федеральна компанія Sefe, яка раніше була дочірньою структурою російського «Газпрому», придбала понад п’ять мільярдів кубічних метрів ЗПГ з РФ

Член німецької Лівої партії Ян ван Акен виступив із закликом до уряду Німеччини негайно зупинити імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Політик навів дані енергетичної компанії Sefe, заявивши медіагрупі Funke, що лише минулого року федеральна компанія Sefe придбала понад п’ять мільярдів кубічних метрів ЗПГ з Росії. Це означає, що сотні мільйонів євро були влиті в бюджет, яким користується Володимир Путін.

«Німецький уряд тепер повинен вийти з принизливих контрактів з Росією, а Sefe має негайно припинити свій брудний бізнес!», – цитує політика Die Sachsen.

Компанія Sefe раніше була відома як Gazprom Germania і була дочірньою структурою російського державного концерну «Газпром». Вона була націоналізована німецькою державою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та енергетичної кризи. Наразі Sefe продовжує імпортувати ЗПГ з Росії до країн ЄС, керуючись чинним довгостроковим контрактом.

Ван Акен категорично вимагає: «Доки Путін не припинить свій терор дронами та бомбами проти цивільних, жоден цент не повинен йти до Росії!»

Ван Акен також відреагував на позицію прем’єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера, який неодноразово закликав до відновлення постачання енергії з Росії після гіпотетичного припинення бойових дій в Україні.

«В наших інтересах відновити постачання енергії з Росії після припинення вогню. Росія повинна знову стати торговельним партнером у довгостроковій перспективі – без того, щоб ми знову стали залежними», – сказав Кречмер медіагрупі Funke.

Позиція Кречмера регулярно викликає критику навіть серед його однопартійців. Ян ван Акен назвав його слова «нечесною дискусією» з огляду на те, що російський газ і так продовжує надходити до Німеччини через компанію Sefe.