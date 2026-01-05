Дворазова олімпійська чемпіонка Чебет вдруге стане мамою

Минулого року Чебет стала першою жінкою в історії, яка вибігла з 14 хвилин на дистанції 5000 метрів

Кенійська легкоатлетка буде змушена пропустити наступний сезон

Дворазова олімпійська чемпіонка та абсолютна світова рекордсменка у бігу на 5000 і 10000 метрів Беатріс Чебет офіційно оголосила про паузу в професійній кар’єрі. Про це повідомляє «Главком».

25-річна легкоатлетка з Кенії повністю пропустить спортивний сезон 2026 року у зв’язку з вагітністю. Про це спортсменка спершу повідомила у власних соціальних мережах, опублікувавши допис із формулюванням про «нову главу в житті», а згодом інформацію підтвердив її агент. За його словами, майбутнє материнство для Чебет є «найважливішим забігом у її житті».

Це буде друга дитина титулованої бігунки. Вперше вона стала матір’ю ще у 2018 році, після чого успішно повернулася до великого спорту та вийшла на принципово новий рівень результатів. Саме після цього Чебет закріпилася серед лідерів світового стаєрського бігу, поступово перетворившись на домінуючу фігуру на дистанціях 5000 і 10 000 метрів.

Через декретну відпустку кенійка не змогла взяти участь у чемпіонаті світу з кросу, який відбувся у Флориді, де вона мала захищати свій титул. Очікується, що Беатріс Чебет повернеться до повноцінних тренувань і стартів у 2027 році. У планах спортсменки – виступ на чемпіонаті світу в Пекіні, де вона спробує захистити свої титули, а також поступова підготовка до Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі-2028.

Минулий 2025 рік став для Чебет одним із найуспішніших у кар’єрі: після двох золотих медалей на Олімпіаді в Парижі вона підтвердила статус найсильнішої бігунки планети, вигравши обидві стаєрські дистанції на чемпіонаті світу в Токіо та встановивши низку рекордних показників.

