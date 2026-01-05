Голкіпер Кучеренко обрав для продовження кар'єри чемпіонат Яремчука

Ексгравець «Шахтаря» змінив місце прописки

Український воротар Євгеній Кучеренко офіційно змінив шотландський «Данді Юнайтед» на грецький «Панетолікос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу клубу.

26-річний голкіпер підписав із новою командою дворічний контракт і вже обрав собі 99-й ігровий номер. Хоча деталі трансферу не розголошуються, відомо, що перехід відбувся на тлі непростого періоду для гравця в Шотландії. Влітку 2025 року «Данді Юнайтед» придбав вихованця «Шахтаря» у черкаського ЛНЗ за 300 тисяч євро, проте закріпитися на Туманному Альбіоні завадили як ігрові обставини, так і травми. У поточному сезоні Кучеренко провів 17 поєдинків, у яких пропустив 26 м'ячів та чотири рази відстояв «на нуль», але в листопаді отримав важке пошкодження – розрив литкового м'яза, що призупинило його виступи.

Для Кучеренка Греція стала вже шостою країною в професійній кар'єрі. Раніше голкіпер встиг пограти в Португалії («Лейрія»), Казахстані («Аксу»), Грузії («Діла»), а також в українських «Колосі» та «Поділлі». Маючи досвід виступів за молодіжну збірну України, Євгеній прагне реанімувати кар'єру в чемпіонаті, який традиційно є сприятливим для українських легіонерів. Його новий клуб, «Панетолікос», зараз є міцним середняком грецької Суперліги, посідаючи 9-те місце з 15 очками в активі. Очікується, що після остаточного відновлення від травми українець зможе дебютувати в найближчих турах, де на команду чекають серйозні випробування, зокрема матч проти лідера чемпіонату – ПАОКа.

Незважаючи на курйозні моменти в Шотландії (зокрема, три автоголи в сезоні), ринкова вартість Кучеренка, за оцінками Transfermarkt, залишається на рівні 400 тисяч євро.

