Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Голкіпер Кучеренко обрав для продовження кар'єри чемпіонат Яремчука

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Голкіпер Кучеренко обрав для продовження кар'єри чемпіонат Яремчука
Кучеренко зіграв один матч за молодіжну збірну України у 2019 році
фото: офіційний сайт ФК «Панетолікос»

Ексгравець «Шахтаря» змінив місце прописки

Український воротар Євгеній Кучеренко офіційно змінив шотландський «Данді Юнайтед» на грецький «Панетолікос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу клубу. 

26-річний голкіпер підписав із новою командою дворічний контракт і вже обрав собі 99-й ігровий номер. Хоча деталі трансферу не розголошуються, відомо, що перехід відбувся на тлі непростого періоду для гравця в Шотландії. Влітку 2025 року «Данді Юнайтед» придбав вихованця «Шахтаря» у черкаського ЛНЗ за 300 тисяч євро, проте закріпитися на Туманному Альбіоні завадили як ігрові обставини, так і травми. У поточному сезоні Кучеренко провів 17 поєдинків, у яких пропустив 26 м'ячів та чотири рази відстояв «на нуль», але в листопаді отримав важке пошкодження – розрив литкового м'яза, що призупинило його виступи.

Для Кучеренка Греція стала вже шостою країною в професійній кар'єрі. Раніше голкіпер встиг пограти в Португалії («Лейрія»), Казахстані («Аксу»), Грузії («Діла»), а також в українських «Колосі» та «Поділлі». Маючи досвід виступів за молодіжну збірну України, Євгеній прагне реанімувати кар'єру в чемпіонаті, який традиційно є сприятливим для українських легіонерів. Його новий клуб, «Панетолікос», зараз є міцним середняком грецької Суперліги, посідаючи 9-те місце з 15 очками в активі. Очікується, що після остаточного відновлення від травми українець зможе дебютувати в найближчих турах, де на команду чекають серйозні випробування, зокрема матч проти лідера чемпіонату – ПАОКа.

Незважаючи на курйозні моменти в Шотландії (зокрема, три автоголи в сезоні), ринкова вартість Кучеренка, за оцінками Transfermarkt, залишається на рівні 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що Роман Яремчук здобув третій трофей у своїй кар'єрі. 30-річний Роман Яремчук вигравав із клубом чемпіонат та Кубок Греції.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гру «Фіорентина» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Фіорентина» – «Динамо»: де дивитися вирішальну для киян гру Ліги конференцій
11 грудня, 2025, 13:32
Опришков працював дитячим тренером-викладачем з футболу та волейболу у спортивній школі ст. Калінінська
ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного та волейбольного тренера
13 грудня, 2025, 11:46
Канчельскіс публічно не засуджує російську агресію проти України
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, пройшов стажування в Англії
18 грудня, 2025, 10:17
Через законодавство Великої Британії наразі не сказано, хто саме може бути ключовою фігурою розслідування
Президент клубу АПЛ підозрюється в сексуальних злочинах
22 грудня, 2025, 01:01
Юні українські футболісти досягли яскравого успіху
Юнацька збірна України з футболу посіла перше місце на Турнірі розвитку УЄФА
22 грудня, 2025, 16:30
Легіонери збірної України чергові матчі за свої клуби
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
23 грудня, 2025, 21:20
Жеребкування Ліги націй відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі
Стала відома дата жеребкування Ліги націй: з ким може зіграти Україна
24 грудня, 2025, 12:19
Трагедія сталася 20 грудня
У Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал – ЗМІ
25 грудня, 2025, 10:57
Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
26 грудня, 2025, 13:37

Новини

Голкіпер Кучеренко обрав для продовження кар'єри чемпіонат Яремчука
Голкіпер Кучеренко обрав для продовження кар'єри чемпіонат Яремчука
Болід легендарного Шумахера буде проданий на онлайн-аукціоні
Болід легендарного Шумахера буде проданий на онлайн-аукціоні
Дворазова олімпійська чемпіонка Чебет вдруге стане мамою
Дворазова олімпійська чемпіонка Чебет вдруге стане мамою
Близнюк відзначився результативною грою у чемпіонаті Тайваню з баскетболу
Близнюк відзначився результативною грою у чемпіонаті Тайваню з баскетболу
Стали відомі фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею
Стали відомі фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею
Усик повідомив, чи планує балотуватися в президенти
Усик повідомив, чи планує балотуватися в президенти

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua