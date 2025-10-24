Скільки військових втратила КНДР у війні проти України? Дані розвідки Британії

Війська КНДР координували розвідку та удари безпілотників для Росії, а їхні втрати оцінюють у понад 6 тисяч осіб

За оцінкою британської розвідки, понад половина військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії у війні проти України, могли загинути або отримати поранення під час бойових операцій у Курській області РФ. Це перший зафіксований випадок прямої участі північнокорейських військ у наступальних операціях проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка повідомила 24 жовтня, що війська Північної Кореї, розгорнуті у Курській області РФ, могли зазнати понад 6 тисяч втрат із приблизно 11 тисяч осіб. Основна їхня роль полягала у проведенні наступальних бойових операцій проти українських військ, а також у підтримці російських ударів та розвідки.

«Це перший випадок, коли повідомляється про те, що війська КНДР безпосередньо підтримують або сприяють російським наступальним операціям на суверенній території України», – заявили у розвідці.

У розвідці наголосили: «Хоча війська КНДР, ймовірно, раніше проводили тактичні удари БпЛА та розвідувальні операції БпЛА проти українських військ у Курській області Росії, їхня основна роль полягала у проведенні наступальних бойових операцій проти українських військ у Курській області» .

Також в аналізі зазначили, що Північна Корея, швидше за все, прагне скористатися можливостями, які надає конфлікт, для поліпшення своїх бойових можливостей, включно й навички використання безпілотників.

Нагадаємо, що за оцінкою британської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 1,1 млн військових, включно з убитими та пораненими. Лише у 2025 році кількість втрат склала близько 332 тис., при цьому щоденні втрати у жовтні перевищували тисячу осіб. Після тимчасового зменшення втрат з березня по вересень, у жовтні спостерігається стійке їхнє зростання.