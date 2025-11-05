Головна Світ Політика
Туреччина веде переговори з Росією про продовження газових угод – Bloomberg

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Анкара прагне зберегти поставки російського газу
фото з відкритих джерел

Анкара веде переговори з «Газпромом» щодо збереження постачання газу, попри тиск США і зростання власного видобутку

Туреччина і Росія обговорюють продовження двох ключових контрактів на постачання природного газу трубопроводом. Контракти, термін дії яких завершується наприкінці року, мають стратегічне значення для обох сторін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Турецька держкомпанія Botas і російський «Газпром» ведуть переговори про продовження дії угод на постачання до 21,75 млрд кубометрів газу щорічно. Поточний контракт між сторонами завершується 31 грудня 2025 року.

Видання зазначає, що хоча Туреччина прагне зберегти стабільність постачань, на Анкару чинить тиск адміністрація президента США Дональда Трампа, яка посилює санкції проти російського енергетичного сектору.

Після запровадження американських санкцій проти «Роснафти» і «Лукойлу», турецькі нафтопереробні підприємства скоротили імпорт російської нафти. Одночасно країна розвиває власний видобуток газу в Чорному морі та укладає нові контракти на постачання зрідженого природного газу (ЗПГ), зокрема зі США.

Однак Туреччина може скористатися своїм становищем як одного з небагатьох ключових клієнтів «Газпрому», щоб домогтися знижок або вигідніших умов під час поновлення контрактів.

Нагадаємо, що міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що Анкара продовжить співпрацю з Росією у сфері газу, паралельно розширюючи постачання з інших країн. Він наголосив, що стратегія Туреччини спрямована на диверсифікацію джерел енергії для підвищення безпеки постачання. Також Байрактар відкинув критику нових угод зі США, назвавши її безпідставною.

