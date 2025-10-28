ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з греко-римської боротьби

Мамишев потрапив до окупаційної російської армії у вересні 2022 року

Окупант Мамишев був знищений захисниками України 17 березня 2025 року

Сили оборони знищили російського окупанта Сергія Мамишева. Про це повідомляє «Главком».

Сергій Мамишев народився 11 січня 1977 року. Після закінчення школи переїхав до міста Абакана. Займався спортом, мав спортивний розряд «майстер спорту Росії» з греко-римської боротьби.

Мамишев пішов до окупаційної російської армії під час мобілізації у вересні 2022 року. Гвардії єфрейтор Мамишев служив у мотострілецькій дивізії. Був знищений захисниками України 17 березня 2025 року.

Прощання з ліквідованим окупантом пройшло минулого тижня – 25 жовтня.

