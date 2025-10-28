Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з греко-римської боротьби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з греко-римської боротьби
Мамишев потрапив до окупаційної російської армії у вересні 2022 року

Окупант Мамишев був знищений захисниками України 17 березня 2025 року

Сили оборони знищили російського окупанта Сергія Мамишева. Про це повідомляє «Главком».

Сергій Мамишев народився 11 січня 1977 року. Після закінчення школи переїхав до міста Абакана. Займався спортом, мав спортивний розряд «майстер спорту Росії» з греко-римської боротьби.

Мамишев пішов до окупаційної російської армії під час мобілізації у вересні 2022 року. Гвардії єфрейтор Мамишев служив у мотострілецькій дивізії. Був знищений захисниками України 17 березня 2025 року. 

Прощання з ліквідованим окупантом пройшло минулого тижня – 25 жовтня.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: греко-римська боротьба війна росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський переговорник терміново поїхав до США через побоювання санкцій
Зеленський пояснив, чому переговорник Путіна екстрено літав до США
Сьогодні, 11:24
Крим під загрозою холодної зими: старт опалення затримується
У багатьох містах тимчасово окупованого Криму зірвано опалювальний сезон
Вчора, 14:07
Захарова влаштувала істерику
Захарова згадала про нацизм через недопуск російських плавців до чемпіонату Європи
23 жовтня, 14:17
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
10 жовтня, 22:03
Для покращення транспортного зв’язку між лівим і правим берегами збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 та №50ТР
«Київпастранс» ввів додаткові маршрути між лівим і правим берегами: перелік
10 жовтня, 09:01
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару
6 жовтня, 01:22
Літак розбився поблизу населеного пункту Танизебей
У Красноярському краї розбився літак Ан-2: є загиблий
3 жовтня, 15:17
Рахунки за комунальні послуги в Росії знову зростуть майже на третину
У Росії комуналка злетить майже на 30%
30 вересня, 17:05
Чоловік попросив приховати обличчя, адже хвилюється за рідних у Білорусі
Нацгвардійці взяли в полон білоруса, який провоював на боці Росії три дні
28 вересня, 17:19

Новини

Стала відома дата жеребкування кваліфікації жіночого чемпіонату світу з футболу
Стала відома дата жеребкування кваліфікації жіночого чемпіонату світу з футболу
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з греко-римської боротьби
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з греко-римської боротьби
Юркевічус зібрала 15 підбирань в матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Юркевічус зібрала 15 підбирань в матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Румунія – Україна: де дивитися товариську гру жіночих футбольних збірних
Румунія – Україна: де дивитися товариську гру жіночих футбольних збірних
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
Призерка Олімпіади Сімон підозрюється у крадіжці грошей і речей ще чотирьох біатлоністок
Призерка Олімпіади Сімон підозрюється у крадіжці грошей і речей ще чотирьох біатлоністок

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua