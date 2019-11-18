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    Мішель Платіні розкритикував систему відеоповторів у футболі

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    Мішель Платіні - Мішель Платіні розкритикував систему відеоповторів у футболі
    Мішель Платіні
    УЄФА

    Колишній президент УЄФА вважає її красивою дурнею

    Колишній президент УЄФА Мішель Платіні розкритикував систему відеоповторів у футболі. Він вважає її красивою дурнею.

    «VAR не вирішує проблеми, а лише відтерміновує їх. Я проти VAR, це лише красива дурня», - передає слова Платіні Rai Sport.

    Мішель Платіні очолював УЄФА з 2007 по 2016 рік. У грудні 2015 року Платіні відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 8 років через звинувачення в причетності до корупційних діянь.

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