Між боями з Беллью і Джошуа Усик може зустрітися з Вордом



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Олександр Усик

Про це повідомив менеджер українського боксера

Менеджер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) Егіс Клімас повідомив, що українець не стане битися з Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) відразу після бою з Тоні Беллью.

За його словами, після поєдинку з Беллью команда українського боксера буде шукати будь-які інші цікаві поєдинки в першій важкій вазі.

«Після бою з Тоні Беллью ми будемо шукати будь-які інші цікаві бої для Олександра в першій важкій вазі, або вирушимо до надважкої ваги, але не вступаючи відразу в бій з Ентоні Джошуа. Наприклад, ми чуємо, що Андре Ворд хоче повернутися в першу важку вагу. Це цікавий бій для Усика в США», - зазначив він.

«Якщо українець вирішить перебратися в суперважку вагу, то він, швидше за все, зробить так, щоб провести один бій в цій ваговій категорії, перш ніж зіткнутися з Джошуа. Але спочатку ми проведемо бій з Беллью», - сказав Клімас.

Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії, а Усик - Джошуа - в квітні 2019 го.

21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

Джерело: ua.tribuna.com