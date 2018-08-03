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    Міжнародна федерація плавання затвердила світовий рекорд українця Говорова

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    Андрій Говоров. Фото ФПУ - Міжнародна федерація плавання затвердила світовий рекорд українця Говорова
    Андрій Говоров. Фото ФПУ

    Відтепер час Андрія є найшвидшим за 50-метрівці батерфляєм

    Федерація плавання України днями отримала листа від FINA (Міжнародна федерація плавання) з офіційним підтвердженням встановлення рекорду світу Андрієм Говоровим на дистанції 50 м батерфляєм.

    Нагадаємо, на змаганнях 55th Trofeo Sette Colli 1 липня у Римі українець проплив дистанцію за 22.27 с.

    Зазначається, що у своєму листі FINA вітає Андрія з рекордом.

    Окрім того, федерація повідомляє, що сертифікат про встановлення рекорду буде надіслано найближчим часом.

    26-річний Говоров є дворазовим чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі, багаторазовим чемпіоном і призером чемпіонатів світу та Європи серед юніорів.

    Попереднє досягнення належало іспанцю Рафаелю Муньосу, який у 2009 році подолав дану дистанцію за 22.43 с.

    Тоді представник Іспанії відразу на 0.53 с поліпшив досягнення Роланда Шумана (ПАР) у 2005 році.

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