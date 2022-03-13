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    Відомий тренер про Вороніна, Ракицького та позицію Тимощука: Бог пробачить і ми пробачимо

    Юрію Гурі прикро за те, що Тимощук виступав за збірну України - Відомий тренер про Вороніна, Ракицького та позицію Тимощука: Бог пробачить і ми пробачимо

    Юрію Гурі прикро за те, що Тимощук виступав за збірну України

    Фото: sport.ua

    На відміну від Тимощука, Воронін i Ракицький покинули російські клуби

    Головний тренер футбольного клубу «Олександрія» Юрій Гура розповів тематичному футбольному сайту FanDay про своє ставлення до українських футболістів, які заробляють в країні-агресорці, – повідомляє Football24.ua.

    «Кожен коваль свого щастя. Якщо Тимощук це вибрав, то... це вже його справа. Просто прикро за те, що коли він виступав за збірну України, то розфарбовував обличчя синьо-жовтим кольором, а зараз нічого не може сказати і ніяк не діє. Ось це прикро. А щодо Ракицького і Вороніна... Завжди потрібно людей пробачати. Бог пробачить і ми пробачимо. Краще пізно, ніж ніколи», – сказав Гура.

    Нагадаємо, Воронін розірвав контракт з московським «Динамо» і виїхав до Німеччини, жорстко засудивши напад Росії на Україну. Ракицький також покинув «Зеніт», однак зробив це заради того, аби вивезти батьків з України – сім'я Ярослава і надалі мешкає у Санкт-Петербурзі. Натомість Тимощук продовжує зберігати мовчання – колишня зірка збірної України позбувся всіх титулів і почестей на батьківщині на тлі співпраці з ФСБ.

    Нагадаємо, що президент футбольного клубу «Інгулець» із смт. Петрово Кіровоградської області Олександр Поворознюк заявив, що всі мешканці населеного пункту перебувають у стані підвищеної бойової готовності i готові дати бій російському агресору.

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    Теги: спорт війна тренер
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    Відомий тренер про Вороніна, Ракицького та позицію Тимощука: Бог пробачить і ми пробачимо