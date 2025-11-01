Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1347-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 157 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Солодке, Зелений Гай, Рівнопілля, Яблукове Запорізької області; Микільське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 26 керованих авіабомб, здійснив 171 обстріл, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 2

Українські воїни відбили п’ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 3

Відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 4

Ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 5

Наші воїни зупинили 11 атак противника у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 6

Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 7

Ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року фото 10

Українські підрозділи відбили три ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1347-й день повномасштабної війни в Україні.

