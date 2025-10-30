Головна Спорт Новини
Прихильниця Путіна Валієва отримала вирок щодо відсторонення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Прихильниця Путіна Валієва отримала вирок щодо відсторонення
У період відсторонення Валієва увійшла до оточення президента РФ
Джерело: TASS

На 19-річну фігуристку очікують неприємні новини

Швейцарський федеральний суд ухвалив остаточне рішення у справі російської фігуристки Каміли Валієвої, відхиливши її апеляцію на чотирирічну дискваліфікацію і таким чином, поставивши юридичну крапку у найгучнішому допінговому скандалі останніх Зимових Олімпійських Ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Це рішення залишає в силі вердикт Спортивного арбітражного суду (CAS), винесеного у січні 2024 року. Все це розпочалося, коли у пробі, взятій ще у грудні 2021 року, однієї з найбільших прихильниць Володимира Путіна був виявлений заборонений препарат для серця триметазидин, про що стало відомо безпосередньо під час Олімпіади-2022 у Пекіні. Після тривалих розглядів, включно з початковим виправданням від РУСАДА та апеляцією від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), CAS визнав Валієву винною. Це призвело до анулювання її результатів на Іграх та до скандального перерозподілу командних медалей, де, внаслідок махінацій та зміни трактування правил з боку Міжнародного ковзанярського союзу, Росії, яка втратила золото, вдалося залишитися бронзовою. 

Захист фігуристки неодноразово намагався оскаржити бан, висуваючи дивні аргументи про «забруднений полуничний десерт», приготований дідусем. Проте, як CAS, так і пізніше Швейцарський федеральний суд, визнали цю гіпотезу недоведеною та недостатньо обґрунтованою. Верховний суд не лише підтвердив санкції, але й наклав на фігуристку суттєві фінансові зобов'язання: 19-річна спортсменка тепер зобов'язана покрити судові витрати у розмірі 7000 швейцарських франків та сплатити по 8000 франків на користь як Всесвітнього антидопінгового агентства, так і Міжнародного союзу ковзанярів, які були сторонами у справі. Чотирирічна дискваліфікація Валієвої офіційно завершиться лише у грудні 2025 року, що ставить під сумнів її можливість кваліфікуватися на Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані-Кортіні через лише одну ліцензію для російського жіночого одиночного катання. 

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: спорт допінг фігурне катання

