Безпілотники вдарили по енергетичній інфраструктурі у Волгоградській області

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров відчитався про «гарну» роботу ППО

У ніч на 8 листопада безпілотники атакували Волгоградську область та уразили енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що енергетичну інфраструктуру регіону атакувала велика кількість безпілотників. Як він пише, «силами ППО Міністерства оборони Російської Федерації відбито масовану атаку БпЛа».

Бочаров зазначив, що ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції ЛЕП Балашівських населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпинському, Новомиколаївському та Новоанінському районах.

Нагадаємо, уніч проти 29 вересня безпілотники атакували Котлубань Волгоградської області. Внаслідок чого уражено російський арсенал боєприпасів. Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Сил оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку поблизу Донецького аеропорту. На території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію.

Крім того, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Також у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

До слова, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, повідомлялося про пожежу.