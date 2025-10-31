Неочікувані проблеми: World Athletics виявило втрату понад мільйону євро

Про махінації стало відомо нещодавно

Світова легка атлетика (World Athletics) виявила масштабне корпоративне розкрадання коштів на суму понад 1,5 мільйона євро, скоєне власними співробітниками та зовнішнім консультантом. Про це повідомляє «Главком».

Це відбулося внаслідок шахрайської схеми, яка систематично тривала протягом кількох років, була розкрита завдяки річному аудиту, який проводився під новим фінансовим керівництвом організації. Внутрішнє розслідування, ініційоване після виявлення підозрілих операцій, встановило, що до крадіжки причетні двоє штатних працівників World Athletics та один зовнішній консультант за контрактом.

Незважаючи на те, що один зі співробітників встиг залишити федерацію ще до того, як його участь у шахрайстві була виявлена, World Athletics негайно розірвала контракти з іншим працівником та консультантом, щойно розслідування підтвердило їхню вину. Імовірними фігурантами справи вважають колишнього головного операційного директора Вінеша Кочхара та колишнього директора з телемовлення Джеймса Лорда. Федерація підтвердила, що зібрала детальні матеріали справи та передала їх відповідним судовим та правоохоронним органам для порушення кримінального провадження. У якості запобіжного заходу та для підвищення безпеки фінансових операцій World Athletics оголосила про запровадження комплексу посилених внутрішніх фінансових контролів по всій організації.

Президент World Athletics Себастьян Коу заявив: «Занадто багато організацій приховують подібні інциденти, звільняючи співробітників на підставі обмеженої інформації, що дозволяє злочинцям продовжувати свої шахрайські дії та крадіжки в нових організаціях. Ми не є такою організацією, – сказав Коу, – ми здобули міцну репутацію завдяки ефективному управлінню, прозорості та відстоюванню справедливості, навіть якщо це іноді буває трохи незручно. Це незручно, але важливо, щоб ми робили правильні речі».

Нагадаємо, що призерка Олімпіади Сімон підозрювалася у крадіжці грошей і речей ще чотирьох біатлоністок. Суд визнав її винною за всіма пунктами звинувачення та засудив її до трьох місяців умовного тюремного ув'язнення та штрафу у розмірі 15 тисяч євро.

