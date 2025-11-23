Головна Світ Політика
Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: АР

Рубіо зазначив, що ці пропозиції пропонуються як надійна основа для поточних переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що саме Штати підготували мирну пропозицію щодо російсько-української війни. Про це він написав у соціальній мережі Х, пише «Главком».

За словами Рубіо, план має слугувати надійною основою для поточних переговорів. У своїй заяві він підкреслив, що документ враховує внески як з боку Росії, так і з боку України – як попередні, так і поточні.

«Мирну пропозицію підготували США. Ці пропозиції пропонуються як надійна основа для поточних переговорів. План базується на внесках російської сторони. Але він також базується на попередніх та поточних внесках з України», – написав він.

Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь фото 1

Раніше речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. 

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану. 

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Коментарі — 0

