МОК підтримав бажання КНДР і Південної Кореї спільно провести Олімпіаду



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Президент МОК Томас Бах

Інтерес до проведення Олімпійських Ігор в 2032 році вже висловили Німеччина, Австралія, Індія та Індонезія

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах привітав бажання КНДР і Південної Кореї спільно поборотися за право прийняти літні Олімпійські ігри 2032 року.

Про це повідомляє агентство «Ренхап».

«МОК вітає намір республіки Корея і Корейської Народно-Демократичної Республіки спільно провести Олімпійські Ігри-2032», - йдеться в заяві Баха.

Бах вказав на роль, яку може відіграти спорт для встановлення миру на Корейському півострові.

«Після того, як ми відкрили двері для політичних переговорів спільним виходом двох корейських команд на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані в 2018 році, спорт може ще раз здійснити внесок в мир на Корейському півострові і в світі», - заявив Бах.

Раніше повідомлялося, що КНДР і Південна Корея висловили бажання подати спільну заявку на проведення Олімпійських Ігор 2032 року.

Угоду «про співпрацю в поданні заявки» було досягнуто під час зустрічі президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина в Пхеньяні.

Також лідери домовилися, що їхні країни будуть активно спільно брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі в Олімпіаді в Токіо в 2020 році.

Процес подачі заявок на Олімпіаду-2032 поки не почався, зазвичай МОК оголошує країну-господиню ОІ за сім років до проведення Ігор, зазначає агентство.

Інтерес до проведення Олімпійських Ігор в 2032 році вже висловили Німеччина, Австралія, Індія та Індонезія.

На зимовій Олімпіаді-2018 в Пхьончхані виступила спільна команда, що складалася зі спортсменів Північної і Південної Кореї.

Вони взяли участь в п'яти дисциплінах; окремою командою спортсмени з КНДР виступили в трьох видах спорту.

Джерело: Інтерфакс-Україна