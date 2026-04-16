МОК відмовляється реагувати на участь нейтральних росіян у пропагандистському заході

МОК не відповів на запит «Главкома»
МОК не коментує участь нейтральних росіян у заході з підсанкційними російськими чиновниками

Міжнародний олімпійський комітет відмовляється коментувати участь російських спортсменів, які отримали «нейтральний» статус, у пропагандистському заході. Про це інформує «Главком».

Участь нейтральних атлетів у пропагандистському заході

Міністр спорту РФ, голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов у вівторок, 7 квітня 2026 року, вручив нагороди та пам'ятні подарунки російським спортсменам – учасникам Олімпійських ігор 2026 року в Італії.

Зокрема, у церемонії взяли участь Олена Крилова, Іван Посашков (обидва – шорт-трек), Ксенія Коржова, Анастасія Семенова (обидві – ковзанярський спорт), Нікіта Філіппов (скі-альпінізм, здобув срібло Олімпіади), Савелій Коростельов та Дар'я Непряєва (лижний спорт), Дар'я Олесик та Павло Репілов (санний спорт).

Заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Василь Шпак вручив спортсменам планшети «Квадро Т». Російськи депутат Дмитро Свищев вручив спортсменам ноутбуки MacBook від Apple, а також спортсмени отримали телефони моделі iPhone.

Варто зазначити, що Дегтярьов, Шпак та Свищев перебувають під санкціями за підтримку війни проти України.

Запит «Главкома» до МОК

«Главком» поцікавився в МОК:

  1. Як МОК може прокоментувати інформацію про цей пропагандистський захід?
  2. Чи є участь нейтральних спортсменів у таких заходах за участю російських посадовців, що перебувають під санкціями, порушенням правил МОК щодо нейтральних спортсменів?

Однак, вже понад тиждень МОК на запит не відповідає.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що не залишить російський удар без відповіді і вимагатиме компенсації
Молдова висунула претензії Росії через пошкоджену інфраструктуру: подробиці
26 березня, 18:06
Путін на зустрічі з бізнесом обговорював продовження війни та її фінансування
Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
27 березня, 10:26
Приморськ – великий російський порт на Балтійському морі
Атака на балтійські порти: російські нафтовики готують оголошення форс-мажору
28 березня, 11:55
ЗСУ уразили виробництво боєприпасів на тимчасово окупованій території
ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі
30 березня, 13:44
Колишній посол України у Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак
Експосол в США закликав владу ухвалити закон про захист України від Росії
1 квiтня, 13:49
15-річна Ільтерякова (ліворуч) здобула срібло у фіналі вправ з обручем
World Gymnastics розслідує інцидент із росіянкою, яка зневажила гімн України
1 квiтня, 14:41
Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край
2 квiтня, 03:51
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Штаб-квартира Служби внутрішньої безпеки Естонії
Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів
13 квiтня, 21:44

Новини

Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
Показники переглядів матчів НБА цього сезону стали найкращими за 24 роки
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
АЗ – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
