Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги
«Зоря» відігралась у матчі з «Металістом 1925» в 27-му турі УПЛ
фото: УПЛ

«Оболонь» відігралася, поступаючись 0:2

В матчах 27-го туру української Прем'єр-ліги «Металіст 1925» зіграв внічию із «Зорею» (1:1), а «Епіцентр» втратив перемогу над «Оболонню» (2:2). Про це повідомляє «Главком».

В поєдинку «Зорі» та «Металіста 1925» харків’яни вийшли вперед вже на 1-й хвилині. Помилкою голкіпера Сапутіна скористався Ітодо. В подальшому команди зіграли жвавий матч, створивши на двох достатньо моментів. Здавалось, гості доведуть справу до перемоги, але в компенсований час Верлей влучно пробив у ближній кут після навісу з кутового.

1:1 – «Металіст 1925» втратив шанс піднятися на 4-е місце і залишився на 6-й позиції в турнірній таблиці УПЛ. «Зоря» йде восьмою.

У паралельному матчі «Епіцентр» до 60-ї хвилини доволі впевнено вів у рахунку 2:0 і вже подумки зараховував собі три очки. У складі гостей відзначились Рохас та Сидун, якому асистував той таки Рохас.

Втім, Лях, який не провів на полі і хвилини, відіграв один м’яч. А на 4-й компенсованій хвилині саме Лях пробив повз воротаря «Епіцентра» Білика – захисник ніби й вибив м'яч прямо з лінії, але арбітр гол зарахував, переглянувши VAR.

Команди набрали по одному очку і трохи відсунулись від зони перехідних ігор. «Оболонь» на 11-му місці (27 очок), «Епіцентр» – на 12-му (26).

Українська Прем'єр-ліга. 27-й тур

«Зоря» – «Металіст 1925» – 1:1

  •  Голи: Верлей, 90+1 – Ітодо, 1

«Оболонь» – «Епіцентр» – 2:2

  •  Голи: Лях, 60, 90+4 – Рохас, 8, Сидун, 49

Нагадаємо, в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги «Динамо» не зуміло обіграти ЛНЗ (0:0).

Теги: ФК «Епіцентр» (Дунаївці) УПЛ ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Металіст 1925» ФК «Зоря» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Браян Броббі став жертвою цькувань у соціальних мережах, що є вже традиційним явищем для англійського футболу
Футболіст «Сандерленда» став жертвою расизму після матчу Англійської Прем'єр-ліги
14 квiтня, 10:41
38-річний Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча»
Промоутерська компанія подала позов проти Мессі: деталі скандалу
15 квiтня, 17:54
Бірмінгемці поки лише перемагали «россоблу»
«Астон Вілла» – «Болонья». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи Реклама
16 квiтня, 13:20
Роберт Левандовскі залишається популярною фігурою на ринку
Агент зірки «Барселони» прилетів до Італії на перемовини з двома грандами – ЗМІ
19 квiтня, 19:57
«Містяни» взяли гору в центральному поєдинку весни в АПЛ
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
19 квiтня, 20:29
Гучне падіння «лисиць» в трясовину триває
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Жуніор Крупі йде слідами Антуана Семеньйо
«Манчестер Сіті» зібрався переманити нового бомбардира «Борнмута» – інсайдер
27 квiтня, 15:23
В останньому матчі Україна обіграла Албанію – 1:0
Збірна України з футболу дізналась де і коли зіграє з Польщею
28 квiтня, 17:07
Головний тренер «Жирони» Мічел влітку може очолити легендарний «Аякс»
Тренер Циганкова і Ваната може очолити легендарний клуб
Вчора, 13:17

Новини

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу буде одразу три окремі церемонії відкриття
На Чемпіонаті світу 2026 з футболу буде одразу три окремі церемонії відкриття
«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги
«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі
Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі
Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс
Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс
Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи
Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua