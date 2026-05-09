«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги

«Зоря» відігралась у матчі з «Металістом 1925» в 27-му турі УПЛ

«Оболонь» відігралася, поступаючись 0:2

В матчах 27-го туру української Прем'єр-ліги «Металіст 1925» зіграв внічию із «Зорею» (1:1), а «Епіцентр» втратив перемогу над «Оболонню» (2:2). Про це повідомляє «Главком».

В поєдинку «Зорі» та «Металіста 1925» харків’яни вийшли вперед вже на 1-й хвилині. Помилкою голкіпера Сапутіна скористався Ітодо. В подальшому команди зіграли жвавий матч, створивши на двох достатньо моментів. Здавалось, гості доведуть справу до перемоги, але в компенсований час Верлей влучно пробив у ближній кут після навісу з кутового.

1:1 – «Металіст 1925» втратив шанс піднятися на 4-е місце і залишився на 6-й позиції в турнірній таблиці УПЛ. «Зоря» йде восьмою.

У паралельному матчі «Епіцентр» до 60-ї хвилини доволі впевнено вів у рахунку 2:0 і вже подумки зараховував собі три очки. У складі гостей відзначились Рохас та Сидун, якому асистував той таки Рохас.

Втім, Лях, який не провів на полі і хвилини, відіграв один м’яч. А на 4-й компенсованій хвилині саме Лях пробив повз воротаря «Епіцентра» Білика – захисник ніби й вибив м'яч прямо з лінії, але арбітр гол зарахував, переглянувши VAR.

Команди набрали по одному очку і трохи відсунулись від зони перехідних ігор. «Оболонь» на 11-му місці (27 очок), «Епіцентр» – на 12-му (26).

Українська Прем'єр-ліга. 27-й тур

«Зоря» – «Металіст 1925» – 1:1

Голи: Верлей, 90+1 – Ітодо, 1

«Оболонь» – «Епіцентр» – 2:2

Голи: Лях, 60, 90+4 – Рохас, 8, Сидун, 49

Нагадаємо, в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги «Динамо» не зуміло обіграти ЛНЗ (0:0).