Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс

Святослав Василик
Олександр Усик і Ріко Верховен битимуться за спеціальний пояс WBC «Король Нілу»
фото: REUTERS

Бій відбудеться 23 травня у Єгипті

Переможець бою між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном отримає пам’ятний спеціальний пояс WBC «Король Нілу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Ring Magazine.

Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем поясу організації у цьому бою. Також на кону поєдинку буде другий титул – The Ring.

Поєдинок Усика проти Верховена пройде 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід. Транслятором поєдинку Усик – Верховен в Україні стане платформа Київстар ТБ.

У середині квітня Усик і Верховен вже провели свою першу дуель поглядів.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик проводив у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, оточення Олександра Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри. Сергій Лапін, один з керівників компанії Олександра Усика Ready To Fight, визнав, що український боксер має одну велику мету – знову стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги.

«Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це історія. І це великий виклик, і Олександр дуже вмотивований зробити це», – сказав Лапін.

Наразі Усик має три титули, а четвертий пояс WBO буде на кону поєдинку Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа.

На початку травня 2026 року Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) авторитетного журналу The Ring.

«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі
