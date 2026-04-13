Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів

Служба внутрішньої безпеки Естонії у 2025 році затримала рекордну кількість осіб, які співпрацювали з російськими спецслужбами

За підсумками минулого року Служба внутрішньої безпеки Естонії зафіксувала рекордну кількість затримань осіб, які співпрацювали зі спецслужбами Росії. Москва все частіше використовує тактику пошуку «легких» агентів через соціальні мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Служби внутрішньої безпеки Естонії Марту Туул.

За словами речниці Служби внутрішньої безпеки Естонії, минулого року було затримано 16 осіб, які мали зв’язки з російськими спецслужбами.

«Оскільки російські спецслужби не можуть діяти на території Естонії, вони шукають інші варіанти. Вони шукають так званих «легких» агентів, які виконували б певні завдання від їхнього імені. Але цей рекордний рік показує, що їм це не вдається. Наші співробітники дуже здібні й досить швидко їх ловлять, тому немає жодних приводів для занепокоєння», – сказала Туул.

Вона пояснила, що соціальні мережі, як інструмент чи канал, змінили методи рекрутингу. «У соціальних мережах вони намагаються знайти разових агентів, які б вчиняли акти вандалізму, наприклад, руйнували або спотворювали меморіали на Блакитних пагорбах (Сінімяед) чи робили інші речі», – заявила речниця.

Речниця Служби внутрішньої безпеки Естонії також заявила, що відвідування Росії становить значний ризик, оскільки на кордонах працюють агенти, які складають профілі та перевіряють людей на місці і можуть вже на прикордонних переходах пропонувати їм співпрацю.

Нагадаємо, Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших. За словами посла України в Естонії Володимира Боєчка, у разі агресії Москви Таллінн може одразу мобілізувати на захист до 50 тис. осіб. Боєчко підкреслив, що перед потенційним нападом росіянам треба буде провести якусь підготовчу роботу, як вони це робили на кордоні з Україною перед вторгненням під виглядом так званих навчань.

До слова, не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми. За словами посла Володимира Боєчка, Естонія заборонила в'їзд понад 1300 російським комбатантам. Списки цих осіб формує і передає естонській стороні саме Україна.