Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну

Путін на зустрічі з бізнесом обговорював продовження війни та її фінансування

Російський диктатор Володимир Путін провів закриту зустріч із представниками великого бізнесу

Після з’їзду російського союзу промисловців і підприємців Володимир Путін провів закриту зустріч із представниками великого бізнесу. Головною темою розмови, яка пройшла за зачиненими дверима, стало подальше фінансування військових дій в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опозиційне видання The Bell.

На закритому засіданні Путін дав зрозуміти бізнесменам, що війна триватиме довго, і від олігархів очікують «активнішої участі» у підтримці військово-промислового комплексу та соціальних програм, пов'язаних із фронтом.

«Сказали, воюватимемо», – переказав суть виступу Путіна один із співрозмовників видання. «Підемо до кордонів Донбасу», – переказує інший. А після цього Путін запропонував бізнесменам робити добровільні внески до бюджету.

Також повідомляється, що ідея «потрясти бізнес у важкий для країни час» належить голові «Роснефти» Ігорю Сечину, який напередодні виклав її у листі Володимиру Путіну. Як механізм залучення коштів у листі було запропоновано розмістити військові облігації.

Повідомляється, що мільярдер Сулейман Керімов уже пообіцяв внести до бюджету 100 млрд рублів. Інші великі підприємці також висловили готовність фінансувати агресію, хоча конкретних сум не називали.

Голова російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін намагався пом’якшити підсумки зустрічі для преси, заявляючи про обговорення «захисту прав підприємців». Проте він передав тривожний меседж від Путіна: бізнесу порадили не розраховувати, що «золотий дощ» від військових замовлень триватиме вічно. Диктатор закликав до «консервативного підходу», натякаючи, що надприбутки будуть вилучатися на потреби фронту.

«Главком» писав, Москва спрямовує сотні мільйонів доларів на агресивне будівництво транспортних та торговельних об'єктів на захоплених територіях України, намагаючись незворотно інтегрувати їх до складу Російської Федерації. Кремль фактично створює нову економічну реальність, де окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей розглядаються як «Новоросія». Обсяги федеральних вкладень у ці регіони на період 2024-2026 років сягають $11,8 млрд, що майже втричі перевищує витрати на розвиток більшості внутрішніх російських суб'єктів.

Як відомо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання.

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.