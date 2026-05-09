На Чемпіонаті світу 2026 з футболу буде одразу три окремі церемонії відкриття

Боротьба за трофей чемпіонату світу з футболу стартує 11 червня у Мехіко

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила, що організує церемонії відкриття в кожній із трьох країн-господарів Чемпіонату світу 2026 року – у США, Мексиці та Канаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІФА.

Що відомо про церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу: кого з поп-зірок запрошено

Чемпіонат світу 2026 вперше в історії прийматимуть одразу три країни. Відкриватимуть мундіаль перші матчі країн-господарок. Перед ними вболівальники зможуть побачити музичні шоу, а на стадіон пускатимуть за чотири години до початку ігор.

Церемонія відкриття розпочнеться з шоу в мексиканському Мехіко за 90 хвилин до старту першої гри. На ньому виступлять володар премії Греммі поп-гурт Mana, Алехандро Фернандес, Белінда, Денні Оушен.

Церемонію продовжать наступного дня в канадському Торонто. Серед виконавців на шоу – Аланіс Моріссетт, Майкл Бубле, Алессія Кара, Вільям Прінс.

Церемонія відкриття турніру в США пройде в Лос Анджелесі, де хедлайнеркою стане Кеті Перрі. Також на американському шоу співатимуть Анітта, ЛІСА, Рема, Тайла та Нейвадіус Вілберн, відомий як Future.

Перші матчі країн-господарок на Чемпіонату світу 2026 (за Києвом)

Четвер, 11 червня (22:00). Мексика – ПАР

П'ятниця, 12 червня (22:00). Канада – Боснія і Герцеговина

Субота, 13 червня (04:00). США – Парагвай

Чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме до 19 липня. За цей час відбудуться 104 матчі у 16 містах-господарях у трьох країнах. Загалом участь у турнірі візьмуть 48 команд – найбільша кількість за всю історію змагань.

Нагадаємо, ФІФА оголосила про суттєве збільшення призового фонду для прийдешнього Чемпіонату світу 2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці. Загальна сума виплат командам-учасницям зросте до рекордних 871 мільйона доларів, що на 15% більше, ніж планувалося раніше. Збільшення бюджету стало можливим завдяки комерційному успіху турніру.

Кожна з 48 команд отримає по 2,5 млн доларів на підготовку, при тому, що раніше сума становила 1,5 млн. Також збірні, що пробилися на мундіаль, гарантовано отримають 10 млн доларів замість 9 млн, а понад 16 млн доларів буде виділено на покриття витрат офіційних делегацій та збільшення квот на квитки для команд.