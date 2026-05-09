Ребров знайшов собі новий клуб в Європі – джерело

Екстренер збірної України раніше вже мав контакти з цим клубом

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров може очолити грецький клуб «Панатінаїкос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грецькі ЗМІ.

Як зазначає джерело, Ребров вже мав раніше (восени 20205 року) домовленості з «Панатінаїкосом». Два тижні тому він приїздив в Грецію, щоб відновити перемовини з клубом з Афін. На посаді головного тренера «Панатінаїкоса» Ребров може змінити знаменитого іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса.

Сергія Ребров звільнили з посади головного тренера збірної України у квітні. Він очолював «синьо-жовтих» з 2023 року. Тренер не зміг вивести команду на Чемпіонат світу 2026 – у нього діяла угода до 30 липня 2026 року.

Раніше була інформація, що Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), очоливши клуб «Аль-Вахда».

Оточення 51-річного фахівця вже ніби веде перемовини щодо співпраці з двома клубами, одним із яких є «Аль-Вахда». Існує висока ймовірність, що Ребров очолить саме цю команду, яка у нинішньому сезоні посідає п'яте місце в турнірній таблиці елітного дивізіону.

Офіційно про співпрацю з українським тренером «Аль-Вахда» планує оголосити в середині травня, коли будуть зіграні останні матчі сезону 2025/26.

Нагадаємо, італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. 54-річний тренер та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди. Зазначимо, що вперше національну команду країни очолюватиме іноземний спеціаліст.

У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.