Атака на балтійські порти: російські нафтовики готують оголошення форс-мажору

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Приморськ – великий російський порт на Балтійському морі
фото: Reuters

Ситуація ускладнюється глобальним дефіцитом палива, спричиненим війною на Близькому Сході

Російські виробники нафти попередили іноземних покупців про можливе зупинення поставок з ключових портів Балтійського моря через «обставини непереборної сили». Причиною стали безперервні атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру РФ, що призвели до критичних руйнувань терміналів в Усть-Лузі та Приморську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел виданя, станом на п'ятницю, 27 березня 2026 року, понад 40% експортних потужностей Росії у нафтовій сфері виведені з ладу.

Найбільший удар припав на порт Усть-Луга, де після серії атак у середу та п'ятницю спалахнули масштабні пожежі. Завантаження нафти на танкери повністю зупинено. Адміністрація порту не надає офіційних прогнозів щодо відновлення роботи, проте галузеві експерти вважають, що термінал зможе відновити діяльність не раніше середини квітня.

Порт Приморськ також зазнав значних пошкоджень. Хоча в четвер там спробували частково відновити завантаження палива, нові атаки дронів у ніч на п'ятницю знову дестабілізували роботу об'єкта.

Одне з джерел повідомило, що завантаження нафти з терміналу в Усть-Лузі може не відновитися до середини квітня.

Приморськ, ще один великий російський порт на Балтійському морі, також постраждав під час нещодавніх атак, хоча у четвер він частково відновив завантаження нафти та палива.

Олександр Дрозденко, губернатор північно-західної Ленінградської області, де розташовані два порти, у п'ятницю в додатку для обміну повідомленнями Telegram повідомив, що з 22 березня регіон стикається з «безпрецедентними» атаками дронів.

Згідно з розрахунками Reuters, заснованими на ринкових даних, щонайменше 40% експортних потужностей Росії з нафти зупинені через атаки українських безпілотників, суперечливу атаку на великий трубопровід та захоплення танкерів.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня Ярославський нафтопереробний завод у Росії зазнав атаки безпілотників, після чого на території підприємства виникли пожежі.

За попередніми даними, йдеться про завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – один із найбільших нафтопереробних об’єктів у Росії. Підприємство входить до топ-5 НПЗ країни за потужністю та здатне переробляти понад 15 млн тонн нафти на рік.

 

Читайте також

Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022»
World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим
26 березня, 14:53
Росіни завдали повторного удару по Сумах та поцілили у рятувальників
Окупанти вдарили по рятувальниках у Сумах (фото)
22 березня, 10:42
Україна запровадила санкції проти десяти російських паралімпійців
Кремль прокоментував санкції України проти російських паралімпійців-окупантів
16 березня, 16:42
Минулого місяця російська влада почала посилювати обмеження роботи месенджера
Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис.
16 березня, 15:17
Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО
Україна ввела санкції проти паралімпійців-путіністів і російських командирів
15 березня, 12:08
«Я не підривав «Дружбу». Зеленський назвав строки ремонту скандального нафтопроводу
«Я не підривав «Дружбу». Зеленський назвав строки ремонту скандального нафтопроводу
15 березня, 10:25

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
