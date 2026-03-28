Атака на балтійські порти: російські нафтовики готують оголошення форс-мажору

Ситуація ускладнюється глобальним дефіцитом палива, спричиненим війною на Близькому Сході

Російські виробники нафти попередили іноземних покупців про можливе зупинення поставок з ключових портів Балтійського моря через «обставини непереборної сили». Причиною стали безперервні атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру РФ, що призвели до критичних руйнувань терміналів в Усть-Лузі та Приморську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел виданя, станом на п'ятницю, 27 березня 2026 року, понад 40% експортних потужностей Росії у нафтовій сфері виведені з ладу.

Найбільший удар припав на порт Усть-Луга, де після серії атак у середу та п'ятницю спалахнули масштабні пожежі. Завантаження нафти на танкери повністю зупинено. Адміністрація порту не надає офіційних прогнозів щодо відновлення роботи, проте галузеві експерти вважають, що термінал зможе відновити діяльність не раніше середини квітня.

Порт Приморськ також зазнав значних пошкоджень. Хоча в четвер там спробували частково відновити завантаження палива, нові атаки дронів у ніч на п'ятницю знову дестабілізували роботу об'єкта.

Олександр Дрозденко, губернатор північно-західної Ленінградської області, де розташовані два порти, у п'ятницю в додатку для обміну повідомленнями Telegram повідомив, що з 22 березня регіон стикається з «безпрецедентними» атаками дронів.

Згідно з розрахунками Reuters, заснованими на ринкових даних, щонайменше 40% експортних потужностей Росії з нафти зупинені через атаки українських безпілотників, суперечливу атаку на великий трубопровід та захоплення танкерів.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня Ярославський нафтопереробний завод у Росії зазнав атаки безпілотників, після чого на території підприємства виникли пожежі.

За попередніми даними, йдеться про завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – один із найбільших нафтопереробних об’єктів у Росії. Підприємство входить до топ-5 НПЗ країни за потужністю та здатне переробляти понад 15 млн тонн нафти на рік.