Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
Василь Ломаченко відомий своїми скандальними заявами

Ломаченко побажав всім миру

Український боксер Василь Ломаченко сьогодні, 9 травня, на своїй сторінці у Facebook опублікував новий допис. Про це повідомляє «Главком».

«Христос воскрес! З Днем Великої Перемоги! Зі святом! Завжди пам'ятаємо та шануємо! Мир усім», – написав скандальний боксер російською мовою у Facebook.

Варто зазначити, що вчора, 8 травня, Україна відзначала День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День Європи.

Як повідомлялося, Ломаченко у минулому році прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.

«Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Всім», – написав Ломаченко російською мовою.

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки.

Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки. 

Парад у 2026 році провели у значно урізаному форматі. Основу ходи склали піші колони курсантів та військовослужбовців різних підрозділів армії РФ. Військову техніку на Красній площі цього року так і не показали.

Минулими роками тривалість параду в Москві була помітно більшою. Так, у 2025 році урочистості тривали приблизно 1 годину 9 хвилин, у 2024 році – близько 50 хвилин, а у 2023 році – приблизно 45 хвилин через суттєво скорочений формат після початку повномасштабної війни проти України. Для порівняння: до 2022 року московські паради часто тривали близько півтори години, а ювілейний парад у 2020 році тривав приблизно 1 годину 15 хвилин.

Теги: Василь Ломаченко бокс спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ф'юрі одноголосним рішенням суддів здобув перемогу
Скандальний Ф'юрі знищив росіянина у поєдинку в Лондоні
12 квiтня, 11:32
На Назара (праворуч) очікують два головні старти сезону – Чемпіонат Європи та Чемпіонат світу
Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу в опорному стрибку
14 квiтня, 12:05
50-річний Фішер очолював збірну Швейцарії з хокею з 2015 року
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19
16 квiтня, 15:05
Жіноча збірна України з гандболу дізналась суперниць на Євро-2026
Збірна України з гандболу отримала суперниць на жіночому Євро-2026
17 квiтня, 10:33
Титуловані російські борці незаконно відвідали анексований Крим для участі у пропагандистському заході
ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
22 квiтня, 11:38
34-річний Калніньш вже завершив професійну кар'єру
Ексхокеїст збірної Латвії може втрати тренерську ліцензію через виступ у чемпіонаті Росії
24 квiтня, 12:09
Браль був доставлений у відділення інтенсивної терапії університетської лікарні Гента, де пізніше помер від отриманих ушкоджень
21-річний бельгійський велогонщик помер через травми, які отримав під час ДТП
26 квiтня, 11:15
Після польоту у космос астронавтам доводиться наново вчитися ходити
Астронавтка NASA після польоту у космос вчиться заново ходити: що сталося (відео)
29 квiтня, 15:42
Тіна Кароль взяла участь в шоу «Нашебачення»
Тіна Кароль «встановила» спортивний рекорд в етері шоу «Нашебачення» (відео)
Вчора, 14:51

Новини

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу буде одразу три окремі церемонії відкриття
На Чемпіонаті світу 2026 з футболу буде одразу три окремі церемонії відкриття
«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги
«Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі
Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі
Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс
Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс
Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи
Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua