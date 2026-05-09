«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»

Ломаченко побажав всім миру

Український боксер Василь Ломаченко сьогодні, 9 травня, на своїй сторінці у Facebook опублікував новий допис. Про це повідомляє «Главком».

«Христос воскрес! З Днем Великої Перемоги! Зі святом! Завжди пам'ятаємо та шануємо! Мир усім», – написав скандальний боксер російською мовою у Facebook.

Варто зазначити, що вчора, 8 травня, Україна відзначала День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День Європи.

Як повідомлялося, Ломаченко у минулому році прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.

«Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Всім», – написав Ломаченко російською мовою.

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки.

Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

Парад у 2026 році провели у значно урізаному форматі. Основу ходи склали піші колони курсантів та військовослужбовців різних підрозділів армії РФ. Військову техніку на Красній площі цього року так і не показали.

Минулими роками тривалість параду в Москві була помітно більшою. Так, у 2025 році урочистості тривали приблизно 1 годину 9 хвилин, у 2024 році – близько 50 хвилин, а у 2023 році – приблизно 45 хвилин через суттєво скорочений формат після початку повномасштабної війни проти України. Для порівняння: до 2022 року московські паради часто тривали близько півтори години, а ювілейний парад у 2020 році тривав приблизно 1 годину 15 хвилин.