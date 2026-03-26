Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова висунула претензії Росії через пошкоджену інфраструктуру: подробиці

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що не залишить російський удар без відповіді і вимагатиме компенсації
Кишинів готує дипломатичну ноту і планує позов після оцінки збитків від удару

Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя.

За його словами, влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

«Це значні збитки жителям і державі, держвласності, подібне не можна ігнорувати. Насамперед, звичайно, треба відремонтувати лінію, а потім ми підрахуємо витрати і дипломатичними каналами вимагатимемо від Росії компенсації», – заявив Попшой.

Він уточнив, що наразі основні зусилля спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури, а остаточна оцінка збитків буде проведена після завершення ремонтних робіт. За попередніми оцінками, ремонт лінії електропередачі триватиме не більше тижня.

Глава МЗС також повідомив, що окремо розглядатиметься питання екологічних наслідків атаки, зокрема забруднення річки Дністер після удару по Новодністровській гідроелектростанції. «Ми обов’язково подамо позов про компенсацію, але поки що рано говорити про цифри. Фахівці ще працюють», – додав міністр.

Нагадаємо, що Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні.

У владі не виключають, що через навантаження на енергосистему можуть бути застосовані віялові відключення. Представники уряду наголошують, що ситуація в регіоні суттєво загострилася через війну Росії проти України.

Теги: Молдова Україна війна росія інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua