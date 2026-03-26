Молдова висунула претензії Росії через пошкоджену інфраструктуру: подробиці

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що не залишить російський удар без відповіді і вимагатиме компенсації

Кишинів готує дипломатичну ноту і планує позов після оцінки збитків від удару

Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя.

За його словами, влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

«Це значні збитки жителям і державі, держвласності, подібне не можна ігнорувати. Насамперед, звичайно, треба відремонтувати лінію, а потім ми підрахуємо витрати і дипломатичними каналами вимагатимемо від Росії компенсації», – заявив Попшой.

Він уточнив, що наразі основні зусилля спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури, а остаточна оцінка збитків буде проведена після завершення ремонтних робіт. За попередніми оцінками, ремонт лінії електропередачі триватиме не більше тижня.

Глава МЗС також повідомив, що окремо розглядатиметься питання екологічних наслідків атаки, зокрема забруднення річки Дністер після удару по Новодністровській гідроелектростанції. «Ми обов’язково подамо позов про компенсацію, але поки що рано говорити про цифри. Фахівці ще працюють», – додав міністр.

Нагадаємо, що Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні.

У владі не виключають, що через навантаження на енергосистему можуть бути застосовані віялові відключення. Представники уряду наголошують, що ситуація в регіоні суттєво загострилася через війну Росії проти України.