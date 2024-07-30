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Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди
Олександр Хижняк виступить на другій для себе Олімпіаді
Фото: Інстаграм Олександра Хижняка

Українець вдало розпочав виступи у боксерському турнірі Олімпіади

Український боксер Олександр Хижняк провів перший бій на Олімпійських Іграх-2024. У матчі 1/8 фіналу він зустрічався зі спортсменом, який народився в Соледарі та представляв Бахмут та Маріуполь на всеукраїнському рівні, Пилипом Акіловим. Він після початку повномасштабного вторгнення перебрався до Угорщини та тепер представляє цю країну.

Бій очікував бути непростим, адже Акілов непогано проявив себе на кваліфікаційному турнірі в Італії, де він здобув олімпійську ліцензію. Також суперник Хижняка переважав його у зрості, що створювало певні труднощі нашому боксеру. 

Перший раунд завершився на користь опонента, який представляє Угорщину, з рахунком 3:2. Проте в двох наступних раундах Хижняк суттєво переважав над Акіловим, а ексукраїнець багато помилявся. За це в нього були зняті бали, що сприяло перемозі Хижняка – він виграв бій у чотирьох суддів, а п'ятий віддав у цьому протистоянні нічию. У наступному раунді Олександр боксуватиме з бразильцем Вандерлеєм Перейрою, переможець цієї пари гарантує собі нагороду.

Олімпіада-2024. Бокс. Вагова категорія до 80 кг. 1/8 фіналу

Олександр Хижняк (Україна) – Пилип Акілов (Угорщина) 4:0 (29-27, 30-26, 28-28, 29-27, 30-26)

Нагадаємо, збірна України здобула першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Її володаркою стала шаблістка Ольга Харлан, яка здобула «бронзу» в особистій першості. На шляху до бронзової нагороди Харлан здобула чотири перемоги у п'яти матчах. Зокрема в 1/8 фіналу перемогла представницю Азербайджану Анну Башту.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада бокс Олександр Хижняк Україна Угорщина Маріуполь

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