Здолав і суперника, і суддів. Хижняк переміг кубинця та вийшов до фіналу Олімпіади
Хижняку залишилося зробити один крок до золотої нагороди
Український боксер Олександр Хижняк сьогодні, 4 серпня, провів свій черговий бій на Олімпійських Іграх у Парижі. У матчі 1/2 фіналу у ваговій категорії до 80 кг полтавчанин у складному поєдинку переміг кубинця Арлена Лопеза Кардону.
У першому раунді українець володів перевагою, але судді чомусь віддали в ньому перемогу саме кубинцю. Але Хижняк продовжив проводити поєдинок на дуже високому рівні і здобув підсумкову перемогу.
Фінал проти казаха Нурбека Оралбая український боксер проведе у середу, 7 серпня. Початок о 23:51 за київським часом.
Нагадаємо, Хижняк є срібним призером Олімпіади в Токіо.
Як повідомлялося, в 1/8 фіналу Хижняк переміг боксера з Бахмута, який наразі представляє Угорщину.
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