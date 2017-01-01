МОК збільшив кількість справ проти російських спортсменів

Комісія Освальда тепер розглядає 36 справ щодо російських спортсменів

Комісія МОК під керівництвом Дениса Освальда, яка займається перевіркою російських спортсменів з Ігор-2014 в Сочі, збільшила кількість справ. Число справ зросла з 29-ти до 36-ти, про що повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету: «На даний момент число справ, відкритих дисциплінарною комісією, досягло 36 після додаткового



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Комісія Освальда тепер розглядає 36 справ щодо російських спортсменів

Комісія МОК під керівництвом Дениса Освальда, яка займається перевіркою російських спортсменів з Ігор-2014 в Сочі, збільшила кількість справ.

Число справ зросла з 29-ти до 36-ти, про що повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету:

«На даний момент число справ, відкритих дисциплінарною комісією, досягло 36 після додаткового аналізу проб. Оскільки деякі дослідження все ще тривають (зокрема, судово-медичний аналіз пробірок), не можна виключати, що можуть бути нові елементи, за якими послідує відкриття нових справ. Сьогодні були вислухані 26 спортсменів», - йдеться у заяві.

При цьому МОК не називає ні імена спортсменів, ні дисципліни, в яких вони виступали.

Відзначимо, що за результатами роботи комісії Дениса Освальда довічне відсторонення від Олімпіади отримали 25 росіян.

Всі їх результати, показані на Іграх в Сочі, були анульовані.

В результаті цього РФ позбулася 11-ти нагород, в тому числі 4-х золотих, опустившись в медальному заліку з першого на четверте місце.

Нагадаємо, що через дискваліфікацію Ольги Вілухіної українка Віта Семеренко була оголошена срібним призером спринтерської гонки.

Джерело: xsport.ua