МОК збільшив кількість справ проти російських спортсменів
- Сьогодні, 16:55
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Комісія Освальда тепер розглядає 36 справ щодо російських спортсменів
Комісія МОК під керівництвом Дениса Освальда, яка займається перевіркою російських спортсменів з Ігор-2014 в Сочі, збільшила кількість справ.
Число справ зросла з 29-ти до 36-ти, про що повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету:
«На даний момент число справ, відкритих дисциплінарною комісією, досягло 36 після додаткового аналізу проб. Оскільки деякі дослідження все ще тривають (зокрема, судово-медичний аналіз пробірок), не можна виключати, що можуть бути нові елементи, за якими послідує відкриття нових справ. Сьогодні були вислухані 26 спортсменів», - йдеться у заяві.
При цьому МОК не називає ні імена спортсменів, ні дисципліни, в яких вони виступали.
Відзначимо, що за результатами роботи комісії Дениса Освальда довічне відсторонення від Олімпіади отримали 25 росіян.
Всі їх результати, показані на Іграх в Сочі, були анульовані.
В результаті цього РФ позбулася 11-ти нагород, в тому числі 4-х золотих, опустившись в медальному заліку з першого на четверте місце.
Нагадаємо, що через дискваліфікацію Ольги Вілухіної українка Віта Семеренко була оголошена срібним призером спринтерської гонки.
Джерело: xsport.ua