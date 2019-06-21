Молодіжна збірна України перемогла юніорську на турнірі в Києві



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Молодіжна збірна України з баскетболу U-20 ФБУ

Наші чоловічі баскетбольні збірні U-20 та U-18 зустрілися на Міжнародному турнірі в СК «Меридіан»

Україна U-20 – Україна U-18 – 111:64 (26:15, 29:16, 27:16, 29:17)

Україна U-20: Грицак (20), Головчук (19), Войналович (16), Козак (10), Лук’ян (9), Коваль (7), Титов (7), Мельник (7), Клевзуник (4), Ємець (4), Бондаренко (2), Михеєв.

Україна U-18: Сидорук (13), Заєць (10), Тиртишник (8), Роздобудько (7), Фреш-Стаханов (6), Івашов (6), Хімічук (6), Горобченко (4), Компанієць (2), Климов (2), Чернега, Шульга, Алтухов, Романовський.

Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу U-20 перемогла співвітчизників з юніорської команди в поєдинку Міжнародного турніру в столичному СК «Меридіан».

Як і належить старшим за віком та більш досвідченим, гравці молодіжної збірної вже з перших секунд захопили ігрову перевагу. Юніори розмочили рахунок дальнім влучанням, коли вже поступалися в вісім очок. Втім старші суперники впевнено контролювали перебіг подій та виграли стартову чверть в 11 очок.

Гравці молодіжки і надалі переважали юніорів за влучністю і загалом більше атакували. То ж закономірно, що на велику перерву різниця в рахунку ще збільшилася.

Надалі перебіг подій не змінився. Старші гравці практично у всіх компонентах гри переважали молодших. То ж підсумкова перевага молодіжки в 47 очок стала логічним завершенням зустрічі.

Найрезультативнішим у переможців та у матчі став Андрій Грицак – 20 очок. Дмитро Головчук набрав 19.

У заключний день змагань, 22 червня, молодіжна збірна зіграє з грузинськими однолітками (16:15), а наша юніорська команда зустрінеться зі словацькою молодіжкою (14:00).

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