Молодіжна збірна України програла в плей-оф чемпіонату Європи



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Україна - Франція ФІБА

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Збірна України зіграла матч першого раунду плей-оф чемпіонату Європи U-20 проти Франції.

Франція - Україна - 68:40 (13:17, 13:6, 24:10: 18:7)

Україна: Войналович 15 + 7 підбирань, Санон 12 + 5 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення - 5 втрат, Козак 4 - 5 втрат, Міхеєв 3, Грицак 1 + 7 підбирань - старт, Бондаренко 2, Головчик 2, Титов 1, Лук'ян 0, Мельник 0, Коваль 0

Команди продемонстрували надзвичайно агресивну гру в захисті у першій частині гри, що відобразилось на рахунку. За 20 хвилин суперники на двох набрали 49 очок. Наші краще відпрацювали у першій чверті, але у другій французи додали і отримали 3 бали переваги перед великою перервою, інформує ФБУ.

За перші дві чверті українці зробили на 4 втрати більше, а Франція, зігравши агресивніше у нападі, пробила більше штрафних, що дозволило нашому супернику, навіть незважаючи на гіршій відсоток влучань з гри, отримати незначну перевагу перед великою перервою.

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У третій чверті проблеми у нападі збірної України залишились у той час як французи набирали очки вже значно легше і, зробивши ключовий в матчі ривок 24:10, отримали солідну двозначну перевагу +17.

На жаль, заключна чверть стала лише формальністю. Франція, як і в третій десятихвилинці, домінувала на майданчику, контролюючи хід гри, та довела матч до впевненої перемоги 68:40. Варто відзначити гру лаву запасних у французів, яка набрала 46 очок, у той час як наша лава принесла лише 5 балів.

Тепер на команду Валерія Плеханова чекає перший матч в сітці за 9-16 місця, в якому українська збірна зіграє проти команди Польщі, яка в першому раунді плей-оф поступилася Хорватії 75:89. Цей матч відбудеться 18 липня о 13:45.