Молодіжна збірна України з хокею перемогла «Кременчук» у контрольному поєдинку

Рахунок зустрічі - 6:2, після чого команди зіграли ще й овертайм

Молодіжна збірна команда України з хокею продовжує підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться у словенському Бледі. Напередодні «синьо-жовті» провели спаринг з учасником національного чемпіонату хокейним клубом «Кременчук», інформує офіційний сайт Федерації хокею України. «Кременчук» грав без хокеїстів



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Фото ФХУ

Рахунок зустрічі - 6:2, після чого команди зіграли ще й овертайм

Молодіжна збірна команда України з хокею продовжує підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться у словенському Бледі.

Напередодні «синьо-жовті» провели спаринг з учасником національного чемпіонату хокейним клубом «Кременчук», інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

«Кременчук» грав без хокеїстів молодіжної збірної та Севастьяна Карпенка, який отримав ушкодження руки. В той же час, команді допомагали кандидати до складу національної збірної Павло Таран, Андрій Татаренко та Всеволод Толстушко.

У першому періоді невеличкою ігровою перевагою володіли «збірники». Матеріалізувати її вдалося Микиті Коваленку, який потужно кинув після входу у зону.

У другому періоді підопічні Андрія Срюбка подвоїли свою перевагу. Дмитро Щербаков грамотно зіграв на п’ятаку перед воротами Артема Калашника, підправивши шайбу у сітку.

Відразу після цього «помаранчево-чорні» заграли активніше та змусили двічі помилитися оборону збірної. Спочатку захисники дали вдосталь часу на підготовку кидка Дмитру Чернишенку, а потім Тимур Гриценко скористався неузгодженістю дій у обороні «синьо-жовтих» і зрівняв рахунок.

Долю гри було вирішено у дебюті третього періоду. Невдало увійшов у гру Сергій Безарчук, який пропустив три шайби за короткий проміжок часу. «Синьо-жовті» ближче до закінчення гри відзначилися ще одного разу, встановивши остаточний рахунок гри – 6:2.

Після цього команди зіграли овертайм у форматі 3 на 3. У додатковій 5-хвилинці цікавіше виглядали хокеїсти «Кременчука», які й здобули перемогу завдяки точному кидку Владислава Грицьких.

А ось у серії післяматчевих кидків влучнішими були «збірники». Серія із п’яти кидків завершилась перемогою «синьо-жовтих» з рахунком 3:1. Далі команди провели ще одну серію, у якій теж вправнішими виявились гравці U20.