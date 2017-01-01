Молодіжні збірні України з гандболу проведуть збори наприкінці грудня

І хлопці, і дівчата будуть тренуватися на олімпійській базі у Конча-Заспі

Чоловіча молодіжної збірна України (U-20) з 25-го по 29-те грудня проведе збори на олімпійській базі у Конча-Заспі. Команда Сергія Ярового готуватиметься до липневого чемпіонату Європи у групі В, що пройде у Македонії, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Воротарі: Рудольф Бородай (ЗНТУ-ЗАБ), Максим Лобчук (ZTR), Олексій



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Молодіжна збірна України з гандболу. Фото ФГУ

І хлопці, і дівчата будуть тренуватися на олімпійській базі у Конча-Заспі

Чоловіча молодіжної збірна України (U-20) з 25-го по 29-те грудня проведе збори на олімпійській базі у Конча-Заспі.

Команда Сергія Ярового готуватиметься до липневого чемпіонату Європи у групі В, що пройде у Македонії, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Воротарі: Рудольф Бородай (ЗНТУ-ЗАБ), Максим Лобчук (ZTR), Олексій П’ятак (ЦСКА).

Ліві півсередні: Ігор Гурін (ЦСКА), Олексій Щербак (ZTR), Дмитро Резнік («Донбас»), Тарас Міноцький (ЗНТУ-ЗАБ).

Розігруючі: Роман Бурденюк (ЦСКА), Владислав Кобзій (ЗНТУ-ЗАБ), Владислав Залевський (ZTR).

Праві півсередні: Ігор Бережний (ЦСКА), Денис Тищенко (ZTR), Ростислав Поліщук («Портовик»).

Праві крайні: Володимир Кара («Одеса»), Антон Петрощак (ЗНТУ-ЗАБ). Лівий крайній: Ігор Турченко (ЗНТУ-ЗАБ). Лінійні: Ігор Скиба (ЗНТУ-ЗАБ), Іван Бурзак (ZTR).

Головний тренер – Сергій Яровий.

У ці ж терміни молодіжна збірна України дівчат віком до 20-ти років розпочне підготовку до участі у відборі на чемпіонат світу-2018.

Відбірний турнір до ЧС-2018 пройде з 23-го по 25-те березня у румунському Клуж-Напока. В одній групі з українками зіграють збірні Румунії, Хорватії та Грузії.

Воротарі: Єлизавета Воронько («Карпати»), Теа Чіковані («Карпати»), Вікторія Салтанюк («Галичанка»).

Ліві півсередні: Анна Іваненко (Київ, ДЮСШ-2), Тетяна Поляк («Галичанка»), Влада Бєсова («Реал»), Світлана Аксьонова («Реал»).

Розігруючі: Ірина Зінатуліна (Київ, ДЮСШ-2), Ольга Аврамова (Київ, ДЮСШ-21), Мар`яна Маркевич («Галичанка»).

Праві півсередні: Катерина Валова (ДЮСШ-4, Кривий Ріг), Олександра Замишляк (Київ, ДЮСШ-21).

Праві крайні: Олександра Фурманець («Карпати»), Діана Дмитришина («Галичанка»). Ліві крайні: Тетяна Череп («Галичанка»), Яна Готра («Карпати»).

Лінійні: Марина Савчук («Галичанка»), Софія Пихайленко («Галичанка»), Тетяна Борейчук («Реал»).

Тренери: Василь Козар, Борис Чижов, Валерій Войналович.