«Монпельє» зіграє в Харкові з «Мотором» без трьох провідних гравців

Проте, в складі «Монпельє» буде більш ніж достатньо зірок

У заявці французького «Монпельє» на матч гандбольної Ліги чемпіонів проти «Мотора» не буде трьох гравців основного складу. На три місяці вибув лінійний, чемпіон світу-2017 Людовик Фабрегас, також не зіграють правий напівсередній Мелвін Річардсон і іспанський розігруючий Дієго Сімоне. Проте, в складі «Монпельє»



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Проте, в складі «Монпельє» буде більш ніж достатньо зірок

У заявці французького «Монпельє» на матч гандбольної Ліги чемпіонів проти «Мотора» не буде трьох гравців основного складу.

На три місяці вибув лінійний, чемпіон світу-2017 Людовик Фабрегас, також не зіграють правий напівсередній Мелвін Річардсон і іспанський розігруючий Дієго Сімоне.

Проте, в складі «Монпельє» буде більш ніж достатньо зірок. Серед них три чемпіони світу-2017: воротар Вінсен Жерар, лівий крайній Мікаель Гігу і правий напівсередній Валентин Порт.

Головний тренер Патріс Канайо всього взяв до Харкова 16 гравців.

Нагадаємо, що «Монпельє» займає в групі перше місце, «Мотор» - друге. Наразі обидві команди вже гарантували собі вихід в стиковий раунд плей-офф.

Матч «Мотор» - «Монпельє» відбудеться 3 грудня в Харкові на арені «Локомотив». Початок о 16.00.

Джерело: xsport.ua