«Монпельє» зіграє в Харкові з «Мотором» без трьох провідних гравців
- Сьогодні, 22:30
-
Розсилка
Проте, в складі «Монпельє» буде більш ніж достатньо зірок
У заявці французького «Монпельє» на матч гандбольної Ліги чемпіонів проти «Мотора» не буде трьох гравців основного складу.
На три місяці вибув лінійний, чемпіон світу-2017 Людовик Фабрегас, також не зіграють правий напівсередній Мелвін Річардсон і іспанський розігруючий Дієго Сімоне.
Проте, в складі «Монпельє» буде більш ніж достатньо зірок. Серед них три чемпіони світу-2017: воротар Вінсен Жерар, лівий крайній Мікаель Гігу і правий напівсередній Валентин Порт.
Головний тренер Патріс Канайо всього взяв до Харкова 16 гравців.
Нагадаємо, що «Монпельє» займає в групі перше місце, «Мотор» - друге. Наразі обидві команди вже гарантували собі вихід в стиковий раунд плей-офф.
Матч «Мотор» - «Монпельє» відбудеться 3 грудня в Харкові на арені «Локомотив». Початок о 16.00.
Джерело: xsport.ua