Монзуль розсудить матч відбору до Чемпіонату світу

Українка буде головним арбітром матчу між збірними Австрії та Іспанії

Бригада українських арбітрів проведе зустріч збірних Іспанії та Австрії, який відбудеться 28 листопада на муніципальному стадіоні у Пальма-де-Майорка. Початок матчу о 20:15 за місцевим часом, інформує прес-служба Комітету арбітрів ФФУ. Допомагатимуть Катерині асистенти Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Резервний арбітр − іспанка