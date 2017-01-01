Монзуль розсудить матч відбору до Чемпіонату світу
- Вчора, 13:24
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Катерина Монзуль
Українка буде головним арбітром матчу між збірними Австрії та Іспанії
Бригада українських арбітрів проведе зустріч збірних Іспанії та Австрії, який відбудеться 28 листопада на муніципальному стадіоні у Пальма-де-Майорка.
Початок матчу о 20:15 за місцевим часом, інформує прес-служба Комітету арбітрів ФФУ.
Допомагатимуть Катерині асистенти Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.
Резервний арбітр − іспанка Сільвія Фернандес.
Спостерігач арбітражу Іріна Мірт із Румунії.