Мораес і Тайсон – найкращі асистенти сезону Прем'єр-ліги



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Фото УПЛ

У списку провідних розпасовувачів УПЛ лідирують «гірники»

За п'ять турів сезону в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу найбільше забитих м'ячів у «Шахтаря».

Тому не дивно, що у реєстрі провідних розпасовувачів також лідирують «гірники», інформує офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

«Серед інших футболістів хочеться похвали чернігівця Хльобаса та гравця «Олімпіка» Балашова, котрі зуміли швидко адаптуватися до нових команд», - йдеться у повідомленні прес-служби УПЛ.

Найкращі асистенти чемпіонату УПЛ:

Жуніор Мораес («Шахтар») - 3

Тайсон («Шахтар») - 3

Алан Патрік («Шахтар») - 2

Віталій Балашов («Олімпік») - 2

Дмитро Хльобас («Десна») - 2

Нагадаємо, Паулу Фонсека підтвердив, що «Рома» зацікавлена у Тайсоні, але гравець залишиться у «Шахтарі».