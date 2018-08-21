Мораес і Тайсон – найкращі асистенти сезону Прем'єр-ліги
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У списку провідних розпасовувачів УПЛ лідирують «гірники»
За п'ять турів сезону в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу найбільше забитих м'ячів у «Шахтаря».
Тому не дивно, що у реєстрі провідних розпасовувачів також лідирують «гірники», інформує офіційний сайт української Прем'єр-ліги.
«Серед інших футболістів хочеться похвали чернігівця Хльобаса та гравця «Олімпіка» Балашова, котрі зуміли швидко адаптуватися до нових команд», - йдеться у повідомленні прес-служби УПЛ.
Найкращі асистенти чемпіонату УПЛ:
Жуніор Мораес («Шахтар») - 3
Тайсон («Шахтар») - 3
Алан Патрік («Шахтар») - 2
Віталій Балашов («Олімпік») - 2
Дмитро Хльобас («Десна») - 2
Нагадаємо, Паулу Фонсека підтвердив, що «Рома» зацікавлена у Тайсоні, але гравець залишиться у «Шахтарі».