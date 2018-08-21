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    Мораес і Тайсон – найкращі асистенти сезону Прем'єр-ліги

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    Фото УПЛ - Мораес і Тайсон – найкращі асистенти сезону Прем'єр-ліги
    Фото УПЛ

    У списку провідних розпасовувачів УПЛ лідирують «гірники»

    За п'ять турів сезону в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу найбільше забитих м'ячів у «Шахтаря».

    Тому не дивно, що у реєстрі провідних розпасовувачів також лідирують «гірники», інформує офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

    «Серед інших футболістів хочеться похвали чернігівця Хльобаса та гравця «Олімпіка» Балашова, котрі зуміли швидко адаптуватися до нових команд», - йдеться у повідомленні прес-служби УПЛ.

    Найкращі асистенти чемпіонату УПЛ:

    Жуніор Мораес («Шахтар») - 3
    Тайсон («Шахтар») - 3
    Алан Патрік («Шахтар») - 2
    Віталій Балашов («Олімпік») - 2
    Дмитро Хльобас («Десна») - 2

    Нагадаємо, Паулу Фонсека підтвердив, що «Рома» зацікавлена у Тайсоні, але гравець залишиться у «Шахтарі».

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