Московський «Локомотив» став другим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи
- Сьогодні, 19:55
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Фото ФК «Локомотив»
Російський клуб залишив за бортом турніру «Ніццу»
Уже друга російська команда вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2017/18.
До московського ЦСКА приєднався столичний «Локомотив».
Нагадаємо, «армійці» напередодні мінімально здолали сербську «Црвену Звезду» після нульової нічиєї на виїзді.
«Залізничники» ж виявилися сильнішими за французьку Ніццу.
Після несподіваної перемоги на виїзді, москвичі довели свою перевагу ще й вдома – 1:0.
Вирішальним став гол Ігор Денисова на 30-й хвилині.
Зауважимо, що пізно ввечері сьогодні визначаться всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи з футболу сезону-2017/18
1/16 фіналу
Матч-відповідь
«Локомотив» (Москва, Росія) – «Ніцца» (Франція) – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Денисов (30)
Перший матч - 3:2