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    Московський «Локомотив» став другим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи

    Російський клуб залишив за бортом турніру «Ніццу»
    Уже друга російська команда вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2017/18. До московського ЦСКА приєднався столичний «Локомотив». Нагадаємо, «армійці» напередодні мінімально здолали сербську «Црвену Звезду» після нульової нічиєї на виїзді. «Залізничники» ж виявилися сильнішими за французьку
    • Сьогодні, 19:55
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    Фото ФК &laquo;Локомотив&raquo;
    Фото ФК «Локомотив»

    Російський клуб залишив за бортом турніру «Ніццу»

    Уже друга російська команда вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2017/18.

    До московського ЦСКА приєднався столичний «Локомотив».

    Нагадаємо, «армійці» напередодні мінімально здолали сербську «Црвену Звезду» після нульової нічиєї на виїзді.

    «Залізничники» ж виявилися сильнішими за французьку Ніццу.

    Після несподіваної перемоги на виїзді, москвичі довели свою перевагу ще й вдома – 1:0.

    Вирішальним став гол Ігор Денисова на 30-й хвилині.

    Зауважимо, що пізно ввечері сьогодні визначаться всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Ліга Європи з футболу сезону-2017/18

    1/16 фіналу

    Матч-відповідь

    «Локомотив» (Москва, Росія) – «Ніцца» (Франція) – 2:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Денисов (30)             

    Перший матч - 3:2

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