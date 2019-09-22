Український хокеїст закинув свою першу шайбу в північно-американській лізі (відео)
Фелікс Морозов володіє неабиякими бомбардирськими талантами
Фото із соцмереж
Фелікс Морозов дебютує на новому рівні
19-річний вихованець харківського хокею Фелікс Морозов закинув свою першу шайбу в північно-американській лізі QMJHL.
Читайте також
У своєму другому матчі за клуб «Baie-Comeau Drakkar» Фелікс закинув у ворота «Rimouski Océanic». Команда українця поступилася 3:5.
Зауважимо, що після здобуття з юніорською збірною України титулу чемпіона світу в дивізіоні 1В, на якому Морозов став у складі нашої команди найкращим бомбардиром, Фелікс торік перейшов в інший клуб QMJHL – «Victoriaville Tigres». За нього в сезоні-2018/2019 наш нападник у 51-му матчі закинув шість шайб і віддав сім передач у регулярному чемпіонаті і записав на свій рахунок ще два голи у восьми матчах плей-оф.
Читайте також: Тренер хокейної збірної Ігнатьєв: Важливо, якими будемо не на льоду, а за його межами