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    Український хокеїст закинув свою першу шайбу в північно-американській лізі (відео)

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    Фелікс Морозов володіє неабиякими бомбардирськими талантами - Український хокеїст закинув свою першу шайбу в північно-американській лізі (відео)
    Фелікс Морозов володіє неабиякими бомбардирськими талантами
    Фото із соцмереж

    Фелікс Морозов дебютує на новому рівні

    19-річний вихованець харківського хокею Фелікс Морозов закинув свою першу шайбу в північно-американській лізі QMJHL.

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    У своєму другому матчі за клуб «Baie-Comeau Drakkar» Фелікс закинув у ворота «Rimouski Océanic». Команда українця поступилася 3:5.

    Зауважимо, що після здобуття з юніорською збірною України титулу чемпіона світу в дивізіоні 1В, на якому Морозов став у складі нашої команди найкращим бомбардиром, Фелікс торік перейшов в інший клуб QMJHL – «Victoriaville Tigres». За нього в сезоні-2018/2019 наш нападник у 51-му матчі закинув шість шайб і віддав сім передач у регулярному чемпіонаті і записав на свій рахунок ще два голи у восьми матчах плей-оф.

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    хокей Фелікс Морозов
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