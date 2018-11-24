Моурінью звинуватив зіркового воротаря у підкилимних інтригах



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Жозе Моурінью та Ікер Касільяс Фото взяте з сайту eurosport.ru

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью звинуватив голкіпера «Порту» Ікера Касільяса

За версією португальського тренера, Ікер Касільяс проводить таємну інформаційну кампанію проти воротаря «Манчестер Юнайтед» Давіда Де Хеа.

Останній є основним воротарем збірної Іспанії, а екс-голкіпер «Реала» хотів би повернутися до національної команди. Про це повідомляє A Bola.

«Чому так багато критикують Де Хеа в Іспанії? А ви не знаєте? Я знаю. Тому що хтось дуже впливовий думає про повернення у збірну.

Але йому важко повернутися, коли перед ним найкращий воротар світу, – запевнив Моурінью, який не став називати імені Касільяса, але прозоро натякнув на нього. – Я знайомий з цим гравцем добре. З ним я ставав чемпіоном».

Нагадаємо, Карло Анчелотті прописав гравцям «Наполі» їсти шоколад після тренувань.

Джерело: terrikon.com