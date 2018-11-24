Моурінью звинуватив зіркового воротаря у підкилимних інтригах
-
Розсилка
Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью звинуватив голкіпера «Порту» Ікера Касільяса
За версією португальського тренера, Ікер Касільяс проводить таємну інформаційну кампанію проти воротаря «Манчестер Юнайтед» Давіда Де Хеа.
Останній є основним воротарем збірної Іспанії, а екс-голкіпер «Реала» хотів би повернутися до національної команди. Про це повідомляє A Bola.
«Чому так багато критикують Де Хеа в Іспанії? А ви не знаєте? Я знаю. Тому що хтось дуже впливовий думає про повернення у збірну.
Але йому важко повернутися, коли перед ним найкращий воротар світу, – запевнив Моурінью, який не став називати імені Касільяса, але прозоро натякнув на нього. – Я знайомий з цим гравцем добре. З ним я ставав чемпіоном».
Нагадаємо, Карло Анчелотті прописав гравцям «Наполі» їсти шоколад після тренувань.
Джерело: terrikon.com