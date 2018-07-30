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    Новачок «Динамо» вже 11 днів чекає на свій можливий перехід у київський клуб

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    Вітор Буено - Новачок «Динамо» вже 11 днів чекає на свій можливий перехід у київський клуб
    Вітор Буено

    Вітор Буено увесь цей час перебуває у Києві

    У понеділок, 30 липня, трансфери Дерліса Гонсалеса у «Сантос» і Вітора Буено у «Динамо» можуть бути завершені офіційно.

    Про це повідомляє Gazeta Esportiva.

    Повідомляється, що «Динамо» націлене отримати Буено, тому відмовилося віддавати Гонсалеса у парагвайську «Олімпію».

    Не переросли у переговори й інтереси з боку «Фламенго», «Греміо» й «Інтернасьоналя», яким були запропоновані послуги Гонсалеса.

    Що ж стосується Буено, то він, як стверджує джерело, вже 11 днів перебуває у Києві та чекає завершення переговорів між клубами.

    Раніше була ймовірність, що Гонсалес відмовиться переходити у «Сантос», і бразильський клуб у такому випадку просив за оренду Буено 500 тисяч євро.

    Але ця пропозиція не влаштувала киян, інформує «Динамомания».

    Раніше повідомлялося, що трансфер талановитого бразильського півзахисника «Сантоса» в «Динамо» під загрозою зриву.

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