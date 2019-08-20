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    «МЮ» прокоментував расистські образ на адресу Погба, який не вміє бити пенальті

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    Поль Погба - «МЮ» прокоментував расистські образ на адресу Погба, який не вміє бити пенальті
    Поль Погба

    «Всі в «Манчестер Юнайтед» відчувають огиду через расистські образи на адресу Погба»

    У «Манчестер Юнайтед» відреагували на образи на адресу півзахисника Поля Погба після матчу 2-го туру англійської Прем'єр-ліги з «Вулверхемптона» (1:1).

    Зоряний француз не забив пенальті на 68-й хвилині зустрічі, що коштувало підопічним Сульшера перемоги. Уболівальники не пробачили це хавбеку і почали ображати його в соцмережах.

    «Всі в «Манчестер Юнайтед» відчувають огиду через расистські образи на адресу Погба, які були опубліковані вчора ввечері. Ми засуджуємо таку поведінку. Люди, які висловили такі погляди, не відповідають цінностям нашого клубу, і ми раді бачити, що більшість уболівальників засудили їх поведінку в соціальних мережах.

    «Манчестер Юнайтед» проявляє абсолютну нетерпимість до будь-яких форм расизму і дискримінації. Ми зробимо все, щоб ідентифікувати учасників даних інцидентів», - наводить заяву манкуніанців Goal.com.

    Варто зазначити, що Погба є одним з найгірших пенальтистів в історії англійської прем'єр-ліги.

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