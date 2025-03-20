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На «Барком-Кажани» очікує вирішальний поєдинок у чемпіонаті Польщі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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На «Барком-Кажани» очікує вирішальний поєдинок у чемпіонаті Польщі
Перед останнім туром «Барком-Кажани» ідуть на 14-му місці у чемпіонаті Польщі

Упродовж двох попередніх сезонів «Барком-Кажани» зберігали місце у Плюс лізі

Українська волейбольна команда «Барком-Кажани» в заключному матчі польської Плюс-ліги гратиме за збереження місця у елітному дивізіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Суперник «Барком-Кажанів» – клуб «Сталь Ниса», який також перебуває у ризику вильоту.

Перед останнім туром «Барком-Кажани» ідуть на 14-му місці з відставанням у два очки від рятівної 13-ї позиції, яку посідає «Ниса». Для збереження місця у Плюс-лізі львів'янам потрібно вигравати матч проти «Ниси» з рахунком 3:0 або 3:1.

Поєдинок між «Барком-Кажанами» та «Нисою» відбудеться в четвер, 20 березня. Його початок – о 18:30. Пряма трансляція – на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також місцевих телеканалах Суспільного.

Перед грою головний тренер «Барком Кажанів» розповів про налаштування на поєдинок та відчуття тиску перед стартом.

«Краса [польської] Плюс-ліги в тому, що кожен матч – неначе фінал. Завжди проти тебе грають хороші гравці, інколи – світового рівня, тож ти звикаєш до такого. Щодо матчу проти «Ниси» – так, це важливий поєдинок. Але це волейбол, гра з рівними шансами для обох команд, що завжди починається з 0:0. Ми хочемо залишитися у цій лізі, хочемо грати у ній. Тож це увесь тиск, але такий ж тиск відчуває і суперник», – сказав Крастіньш.

З точки зору боротьби за результат – це єдина гра з турнірним значенням в останньому турі чемпіонату Польщі. Тому, на думку, Крастіньша це робить поєдинок чи не найцікавішим в заключному турі.

«Так, імовірно, це буде найцікавіший матч останнього туру Плюс-ліги. Адже це єдиний матч, у якому все на кону з точки зору результату. Тож, я думаю, це буде цікавий поєдинок і ми раді, що маємо можливість проводити поєдинок з такими високими ставками», – резюмував Угіс.

Упродовж двох попередніх сезонів «Барком-Кажани» зберігали місце у Плюс лізі – фінішували на 13-й та 12-й позиціях. Щодо «Сталь Ниси», то двічі поспіль команда закінчила сезон на сьомому місці. Однак після очного матчу в останньому турі одна з команд покине елітний дивізіон чемпіонату Польщі з волейболу.

Теги: волейбол Уґіс Крастіньш

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