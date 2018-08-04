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    На чемпіонаті України з літнього біатлону визначилися переможці у гонках з масовим стартом

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    Євген Івченко. Фото biathlon.com.ua - На чемпіонаті України з літнього біатлону визначилися переможці у гонках з масовим стартом
    Євген Івченко. Фото biathlon.com.ua

    Золото виграли Євген Івченко та Ганна Коваленко

    У місті Сколе Львівської області на навчально-спортивній базі «Тисовець», після дня відпочинку, відбулися мас-старти у межах літнього чемпіонату України з біатлону серед юніорів і юніорок.

    Як інформує сайт biathlon.com.ua, у хлопців переміг Євген Івченко, а у дівчат – Ганна Коваленко.

    Юніори

    1. Євген Івченко (0+3+2+0) - 29:49.4
    2. Владислав Кошовець (0+2+0+1) +8.8
    3. Руслан Бригадир (1+0+1+1) +27.5
    4. Степан Кінаш (2+1+0+1) +1:02.2
    5. Юрій Ситник (2+0+1+1) +1:18.8

    Юніорки

    1. Ганна Коваленко (0+1+0+1) - 33:59.9
    2. Оксана Сігеті (2+2+0+1)  +1:01.8
    3. Анастасія Рассказова (0+1+0+0)  +1:07.5
    4. Катерина Бех (3+1+3+1)  +2:03.8
    5. Вікторія Єрмакова (1+2+1+0)  +2:58.3

    Нагадаємо, колишня росіянка Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою України з літнього біатлону.

    біатлон чемпіонат України
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