На чемпіонаті України з літнього біатлону визначилися переможці у гонках з масовим стартом



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Євген Івченко. Фото biathlon.com.ua

Золото виграли Євген Івченко та Ганна Коваленко

У місті Сколе Львівської області на навчально-спортивній базі «Тисовець», після дня відпочинку, відбулися мас-старти у межах літнього чемпіонату України з біатлону серед юніорів і юніорок.

Як інформує сайт biathlon.com.ua, у хлопців переміг Євген Івченко, а у дівчат – Ганна Коваленко.

Юніори

1. Євген Івченко (0+3+2+0) - 29:49.4

2. Владислав Кошовець (0+2+0+1) +8.8

3. Руслан Бригадир (1+0+1+1) +27.5

4. Степан Кінаш (2+1+0+1) +1:02.2

5. Юрій Ситник (2+0+1+1) +1:18.8

Юніорки

1. Ганна Коваленко (0+1+0+1) - 33:59.9

2. Оксана Сігеті (2+2+0+1) +1:01.8

3. Анастасія Рассказова (0+1+0+0) +1:07.5

4. Катерина Бех (3+1+3+1) +2:03.8

5. Вікторія Єрмакова (1+2+1+0) +2:58.3

Нагадаємо, колишня росіянка Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою України з літнього біатлону.