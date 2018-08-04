На чемпіонаті України з літнього біатлону визначилися переможці у гонках з масовим стартом
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Розсилка
Золото виграли Євген Івченко та Ганна Коваленко
У місті Сколе Львівської області на навчально-спортивній базі «Тисовець», після дня відпочинку, відбулися мас-старти у межах літнього чемпіонату України з біатлону серед юніорів і юніорок.
Як інформує сайт biathlon.com.ua, у хлопців переміг Євген Івченко, а у дівчат – Ганна Коваленко.
Юніори
1. Євген Івченко (0+3+2+0) - 29:49.4
2. Владислав Кошовець (0+2+0+1) +8.8
3. Руслан Бригадир (1+0+1+1) +27.5
4. Степан Кінаш (2+1+0+1) +1:02.2
5. Юрій Ситник (2+0+1+1) +1:18.8
Юніорки
1. Ганна Коваленко (0+1+0+1) - 33:59.9
2. Оксана Сігеті (2+2+0+1) +1:01.8
3. Анастасія Рассказова (0+1+0+0) +1:07.5
4. Катерина Бех (3+1+3+1) +2:03.8
5. Вікторія Єрмакова (1+2+1+0) +2:58.3
Нагадаємо, колишня росіянка Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою України з літнього біатлону.