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    На домашньому турнірі з лижних перегонів українці здобули чотири нагороди

    Тетяна Антипенкo та Катерина Сердюк здобули золото, а Марина Анцибор та Олексій Красовський – срібло
    Завершилися міжнародні змагання з лижних гонок (під егідою FIS) на базі НСБ «Тисовець». Лижні бігуни з України, Болгарії, Білорусі та Казахстану позмагалися за покращення своїх FIS-балів, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України. У гонці ковзанярським стилем першого змагального дня взяли участь 51 спортсмен. Срібна
    • Сьогодні, 20:22
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    Фото ФЛСУ
    Фото ФЛСУ

    Тетяна Антипенкo та Катерина Сердюк здобули золото, а Марина Анцибор та Олексій Красовський – срібло

    Завершилися міжнародні змагання з лижних гонок (під егідою FIS) на базі НСБ «Тисовець».

    Лижні бігуни з України, Болгарії, Білорусі та Казахстану позмагалися за покращення своїх FIS-балів, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

    У гонці ковзанярським стилем першого змагального дня взяли участь 51 спортсмен. Срібна призерка Марина Анцибор опинилася в оточенні казашок Туленєвої Валерії та Шевченко Анни, які фінішували відповідно першою та третьою. Слідом за ними фінішували Катерина Сердюк і Тетяна Антипенкo.

    У чоловічій гонці п'єдестал пошани повністю відвоювали казахські бігуни. Серед української збірної Олексій Красовський фінішував п’ятим, Андрій Орлик – сьомим.

    У «класичній» змагальній дисципліні переможницею у жіночій гонці стала Антипенко. Анцибор фінішувала четвертою, Сердюк і Валентина Шевченко сьомою та восьмою відповідно.

    Серед чоловіків п'ятірку найкращих вибороли казахські спортсмени.

    Переможницею спринтерської гонки у виснажливій дисципліні стала українка Сердюк. Анцибор замкнула п'ятірку лідерів. Антипенко фінішувала сьомою.

    У чоловічій частині Красовський став срібним призером. Олександр Челенко добіг до фінішу сьомим.

    українці лижний спорт
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