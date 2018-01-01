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    На Іграх в Пхьончхані десять олімпійців постраждали від сексуальних домагань

    Чотири випадки були зафіксовані в Каннині, де розташовувалося олімпійське селище
    Під час Олімпіади-2018 в Пхьончхані десять спортсменів постраждали від сексуальних домагань. Вони звернулися до спеціального центру підтримки, який розташований в олімпійському селищі. Вперше на Іграх в Південній Кореї був відкритий центр, в який спортсмени могли звертатися в разі сексуальних домагань чи насильства. За словами співробітників
    • Сьогодні, 17:04
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    Чотири випадки були зафіксовані в Каннині, де розташовувалося олімпійське селище

    Під час Олімпіади-2018 в Пхьончхані десять спортсменів постраждали від сексуальних домагань.

    Вони звернулися до спеціального центру підтримки, який розташований в олімпійському селищі.

    Вперше на Іграх в Південній Кореї був відкритий центр, в який спортсмени могли звертатися в разі сексуальних домагань чи насильства.

    За словами співробітників організації, вони не можуть розголошувати імена спортсменів, які звернулися до них за допомогою.

    Проте наголошується, що жоден з можливо постраждалих від домагань не став звертатися в поліцію, передає NBC.

    Чотири випадки були зафіксовані в Каннині, де розташовувалося олімпійське селище, а також льодова арена.

    Решта інцидентів сталася в гірському кластері, де проходили змагання в лижних дисциплінах.

    Планується, що центри підтримки продовжать роботу під час Паралімпійських ігор.

    Джерело: Обозреватель

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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