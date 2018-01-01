На Іграх в Пхьончхані десять олімпійців постраждали від сексуальних домагань

Чотири випадки були зафіксовані в Каннині, де розташовувалося олімпійське селище

Під час Олімпіади-2018 в Пхьончхані десять спортсменів постраждали від сексуальних домагань. Вони звернулися до спеціального центру підтримки, який розташований в олімпійському селищі. Вперше на Іграх в Південній Кореї був відкритий центр, в який спортсмени могли звертатися в разі сексуальних домагань чи насильства. За словами співробітників



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Чотири випадки були зафіксовані в Каннині, де розташовувалося олімпійське селище

Під час Олімпіади-2018 в Пхьончхані десять спортсменів постраждали від сексуальних домагань.

Вони звернулися до спеціального центру підтримки, який розташований в олімпійському селищі.

Вперше на Іграх в Південній Кореї був відкритий центр, в який спортсмени могли звертатися в разі сексуальних домагань чи насильства.

За словами співробітників організації, вони не можуть розголошувати імена спортсменів, які звернулися до них за допомогою.

Проте наголошується, що жоден з можливо постраждалих від домагань не став звертатися в поліцію, передає NBC.

Чотири випадки були зафіксовані в Каннині, де розташовувалося олімпійське селище, а також льодова арена.

Решта інцидентів сталася в гірському кластері, де проходили змагання в лижних дисциплінах.

Планується, що центри підтримки продовжать роботу під час Паралімпійських ігор.

Джерело: Обозреватель