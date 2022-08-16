Українка Старікова здобула другу медаль на чемпіонаті Європи з велоспорту

«Бронза» стала для спортсменки десятою нагородою на континентальних першостях

Олена Старікова стала бронзовою призеркою мультиспортивного Євро-2022 в кейріні. Про це інформує Telegram-канал Base of Ukrainian sports.

Українка виборола другу для себе нагороду чемпіонату Європи-2022, після «срібла» в гіті. Загалом ж ця нагорода стала для спортсменки десятою на континентальних першостях.

Окрім цього, львів'янка принесла важливі очки до олімпійського рейтингу у цій дисципліні.

Олена Старікова (нар. 22 квітня 1996 у Харкові, проживає у Львові) – українська трекова велогонщиця, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року, срібна призерка чемпіонатів світу та Європи. Заслужений майстер спорту України. З 2010 по 2017 була багаторазовою чемпіонкою України з різних видів велоспорту на треку. У 2012 році стала чемпіонкою України в груповій гонці на шосе серед дівчат. У 2015 році здобула першу медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів в гіті на 500 метрів. У 2017 році стала володаркою Кубку Світу у спринті. З 2018 року виступає за Львів.

Як повідомлялося 13 серпня, Збірна України з велотреку здобула першу медаль на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, що триває у Мюнхені. Українська велосипедистка Олена Старікова виборола «срібло« на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022. Спортсменці підкорилося друге місце у гіті (гонці на час).