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Гутцайт затвердив правила проведення футбольних змагань у воєнний час

Альона Боженко
glavcom.ua
Гутцайт затвердив правила проведення футбольних змагань у воєнний час
Новий футбольний сезон в Україні має розпочатися 23 серпня
фото із відкритих джерел

Матчі нової української футбольної першості мають проходити без присутності глядачів

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт затвердили Положення про проведення змагань з футболу в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Новий футбольний сезон в Україні має розпочатися 23 серпня. Чемпіонат стартує матчем Прем'єр-ліги між донецьким «Шахтарем» та харківським «Металістом 1925».

Менш ніж за тиждень до початку матчів вище спортивне та футбольне керівництво країни визначило безпекові правила для проведення футбольних матчів в Україні. Вони увійшли до узгодженого Міністерством молоді та спорту Положення про проведення в Україні змагань з футболу, яке також було підписано президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком, виконавчим директором Об’єднання професіональних футбольних клубів України Євгеном Диким та президентом Професійної футбольної ліги Олександром Каденком.

Зокрема в Положенні фіксується порядок дій, які офіційні особи матчу мають виконати в разі оголошення в регіоні проведення зустрічі сигналу повітряної тривоги:

  • Відстань до найближчого укриття має становити не більше 500 м.
  • Схеми шляхів евакуації учасників матчу та офіційних осіб повинні бути розміщені в усіх доступних місцях на стадіоні, що приймає матч.
  • У випадку оголошення повітряної тривоги в регіоні учасників матчу мусить про це повідомити диктор на стадіоні. Відтак арбітр зупиняє зустріч, після чого команди прямують до укриття.
  • Кожен з присутніх на стадіоні під час матчу має пройти відповідний інструктаж щодо правил поводження при виникненні надзвичайної ситуації.
  • У Положенні також йдеться про те, що матчі нової української футбольної першості мають проходити без присутності глядачів.

«Детальна інструкція буде донесена УАФ до всіх футбольних клубів, операторів стадіонів, обласних військових адміністрацій. Я прошу всіх максимально відповідально підходити до виконання. Безпека передусім», – сказав Гутцайт.

Нагадаємо, 12 серпня Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті повідомила про перенесення початку чемпіонату світу у Катарі.

ФІФА ухвалило рішення перенести матч та церемонію відкриття з 21 на 20 листопада. Також було перенесено матч Сенегалу та Нідерландів з 13:00 на 19:00 понеділка, 21 листопада.

Теги: Вадим Гутцайт правила Міністерство молоді і спорту України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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