Гутцайт затвердив правила проведення футбольних змагань у воєнний час

Матчі нової української футбольної першості мають проходити без присутності глядачів

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт затвердили Положення про проведення змагань з футболу в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Новий футбольний сезон в Україні має розпочатися 23 серпня. Чемпіонат стартує матчем Прем'єр-ліги між донецьким «Шахтарем» та харківським «Металістом 1925».

Менш ніж за тиждень до початку матчів вище спортивне та футбольне керівництво країни визначило безпекові правила для проведення футбольних матчів в Україні. Вони увійшли до узгодженого Міністерством молоді та спорту Положення про проведення в Україні змагань з футболу, яке також було підписано президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком, виконавчим директором Об’єднання професіональних футбольних клубів України Євгеном Диким та президентом Професійної футбольної ліги Олександром Каденком.

Зокрема в Положенні фіксується порядок дій, які офіційні особи матчу мають виконати в разі оголошення в регіоні проведення зустрічі сигналу повітряної тривоги:

Відстань до найближчого укриття має становити не більше 500 м.

Схеми шляхів евакуації учасників матчу та офіційних осіб повинні бути розміщені в усіх доступних місцях на стадіоні, що приймає матч.

У випадку оголошення повітряної тривоги в регіоні учасників матчу мусить про це повідомити диктор на стадіоні. Відтак арбітр зупиняє зустріч, після чого команди прямують до укриття.

Кожен з присутніх на стадіоні під час матчу має пройти відповідний інструктаж щодо правил поводження при виникненні надзвичайної ситуації.

У Положенні також йдеться про те, що матчі нової української футбольної першості мають проходити без присутності глядачів.

«Детальна інструкція буде донесена УАФ до всіх футбольних клубів, операторів стадіонів, обласних військових адміністрацій. Я прошу всіх максимально відповідально підходити до виконання. Безпека передусім», – сказав Гутцайт.

Нагадаємо, 12 серпня Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті повідомила про перенесення початку чемпіонату світу у Катарі.

ФІФА ухвалило рішення перенести матч та церемонію відкриття з 21 на 20 листопада. Також було перенесено матч Сенегалу та Нідерландів з 13:00 на 19:00 понеділка, 21 листопада.