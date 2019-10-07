На Рівненщині після матчу футболісти брутально побили вболівальників (відео)



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Футболісти теж можуть за себе постояти Скрін-шот

Безкомпромісності і рішучості майстрів шкіряного м’яча доводиться тільки дивуватися

Цікаве видовище трапилося після матчу чемпіонату району серед молодіжних команди«Славія-2» (Велика Омеляна) – РОКО (Городок) на Рівненщині. В наслідок перепалки глядачами футболісти команди гостей брутально побили вболівальників. Гравці вдалися не лише до руко-, а й ногоприкладства.

«Футбол може бути і таким! Точніше, наслідки неправильного суддівства», - розмістивши це відео, залишив на власній сторінці в Instagram коментар користувач Юрій Гриневич.

Нагадаємо, що днями через агресію одеських фанатів не був дограний матч першої ліги «Балкани» - «Чорноморець».