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    На Рівненщині після матчу футболісти брутально побили вболівальників (відео)

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    Футболісти теж можуть за себе постояти - На Рівненщині після матчу футболісти брутально побили вболівальників (відео)
    Футболісти теж можуть за себе постояти
    Скрін-шот

    Безкомпромісності і рішучості майстрів шкіряного м’яча доводиться тільки дивуватися

    Цікаве видовище трапилося після матчу чемпіонату району серед молодіжних команди«Славія-2» (Велика Омеляна) – РОКО (Городок) на Рівненщині. В наслідок перепалки глядачами футболісти команди гостей брутально побили вболівальників. Гравці вдалися не лише до руко-, а й ногоприкладства.

    «Футбол може бути і таким! Точніше, наслідки неправильного суддівства», - розмістивши це відео, залишив на власній сторінці в Instagram коментар користувач Юрій Гриневич.

    Нагадаємо, що днями через агресію одеських фанатів не був дограний матч першої ліги «Балкани» - «Чорноморець».

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